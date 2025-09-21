Rosario Central y Talleres empataron 1-1 por el Torneo Clausura, resultado que no le sirve a ninguno
El Gigante de Arroyito fue el escenario de la igualad entre el "Canalla", que sigue invicto pero no logra despegar; y la "T", complicado en los promedios.
El Gigante de Arroyito abrió sus puertas este domingo para lo que fue empate 1-1 entre Rosario Central y Talleres por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
Ambos equipos atraviesan realidades complejas y necesitaban un triunfo para mejorar su situación en el campeonato. Alejo Vélez abrió la cuenta para el "Canalla" en el cierre de la primera mitad, mientras que Valentín Depietri igualó en el inicio del complemento para la "T", que terminó con uno menos por la expulsión de Miguel Navarro.
Desde la llegada de Ángel Di María, el equipo rosarino se mantiene invicto, pero no logra despegar: solo ha ganado dos partidos. Con esta nueva igualdad, queda séptimo y empieza a peligrar su lugar en zona de playoffs.
Por otro lado, Talleres, dirigido por Carlos Tevez, vive un presente más que delicado. El empate 0-0 contra Tigre le permitió salir de la zona de descenso por un solo punto, ubicándose por encima de Aldosivi y San Martín de San Juan, pero necesitaba ratificar esto con una victoria en su visita a Rosario, algo que no pudo conseguir.
Al menos la "T" logró romper su sequía goleadora, ya que venía de no gritar en sus últimos seis partidos. La crisis del club cordobés es tal que incluso recurrieron a una "limpieza energética" en el Estadio Mario Alberto Kempes, luego de sospechar de una brujería del equipo de Instituto.
Formaciones del encuentro
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Víctor Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Diego Ortegoza y Rúben Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.
Rosario Central vs. Talleres: datos del partido
- Hora: 19
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Adrián Franklin
- Estadio: Gigante de Arroyito
