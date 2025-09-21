Rosario Central y Talleres empataron 1-1 por el Torneo Clausura, resultado que no le sirve a ninguno

Al menos la "T" logró romper su sequía goleadora, ya que venía de no gritar en sus últimos seis partidos. La crisis del club cordobés es tal que incluso recurrieron a una "limpieza energética" en el Estadio Mario Alberto Kempes, luego de sospechar de una brujería del equipo de Instituto.

image

Formaciones del encuentro

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Víctor Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Diego Ortegoza y Rúben Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.

Rosario Central vs. Talleres: datos del partido

Hora: 19

TV: ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Gigante de Arroyito