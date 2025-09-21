Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Talleres
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Talleres por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo a las 19, Rosario Central recibirá a Talleres en el Gigante de Arroyito en un duelo crucial por el Torneo Clausura. Ambos equipos atraviesan momentos complicados y necesitan sumar de a tres para mejorar su posición en la tabla.
El equipo rosarino, pese a la llegada de Ángel Di María, se mantiene invicto pero no logra consolidar su juego. Con solo dos victorias, el "Canalla" busca un triunfo que lo impulse tanto hacia los puestos de playoffs como a una plaza en la próxima Copa Libertadores. Para este partido, no podrán contar con el lesionado Alejo Véliz, quien sufrió una lesión en el hombro derecho.
Por su parte, el equipo cordobés, bajo la dirección de Carlos Tévez, vive una situación muy delicada. Un reciente empate sin goles ante Tigre les permitió escapar de la zona de descenso por la mínima, superando a Aldosivi y San Martín de San Juan. Sin embargo, su principal problema es la falta de gol: la "T" lleva seis partidos sin poder anotar. La crisis es tal que el club incluso realizó una "limpieza energética" en el Estadio Mario Alberto Kempes ante sospechas de una brujería de parte del equipo de Instituto.
Formaciones del encuentro
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Víctor Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino y Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Diego Ortegoza y Rúben Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tévez.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Talleres
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
