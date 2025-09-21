Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Talleres

Por su parte, el equipo cordobés, bajo la dirección de Carlos Tévez, vive una situación muy delicada. Un reciente empate sin goles ante Tigre les permitió escapar de la zona de descenso por la mínima, superando a Aldosivi y San Martín de San Juan. Sin embargo, su principal problema es la falta de gol: la "T" lleva seis partidos sin poder anotar. La crisis es tal que el club incluso realizó una "limpieza energética" en el Estadio Mario Alberto Kempes ante sospechas de una brujería de parte del equipo de Instituto.