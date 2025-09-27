Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Gimnasia vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.
El Juan Carmelo Zerillo será testigo de un enfrentamiento de realidades opuestas este sábado a las 14:30, cuando Gimnasia y Esgrima La Plata reciba a Rosario Central por la décima jornada del Torneo Clausura. El "Lobo" viene de una derrota 1-0 ante Riestra, mientras que el "Canalla" rescató un empate 1-1 frente a Talleres.
El club platense vive una situación crítica. La caída contra Deportivo Riestra es la cuarta en sus últimos cinco partidos, una racha desastrosa que compromete seriamente su futuro en la máxima categoría. El equipo de Alejandro Orfila está inmerso en la pelea por la permanencia y solo lo separan ocho puntos de Aldosivi y San Martín (SJ), los equipos que actualmente se encuentran en la zona de descenso directo. La presión en La Plata es máxima.
Del otro lado, el cuadro rosarino ostenta el mérito de ser el único equipo en todo el Clausura que se mantiene invicto. Sin embargo, esta solidez defensiva no se ha traducido en una cosecha abundante de puntos: el "Canalla" ha registrado una gran cantidad de empates y solo pudo asegurar dos victorias (frente a Lanús y Newell's).
A pesar de ceder muchos puntos, Rosario Central se ubica actualmente en el sexto puesto de la Zona B, lo que le otorga un boleto momentáneo a los playoffs. No obstante, la tabla está muy apretada: apenas dos unidades lo separan de la eliminación. Por esta razón, el equipo debe volver al triunfo con urgencia para consolidar su posición y encarar con tranquilidad el tramo final del campeonato.
Formaciones del duelo
Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jermías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di Maria, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Cómo ver en vivo Gimnasia vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
