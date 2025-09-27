Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Gimnasia vs. Rosario Central

El club platense vive una situación crítica. La caída contra Deportivo Riestra es la cuarta en sus últimos cinco partidos, una racha desastrosa que compromete seriamente su futuro en la máxima categoría. El equipo de Alejandro Orfila está inmerso en la pelea por la permanencia y solo lo separan ocho puntos de Aldosivi y San Martín (SJ), los equipos que actualmente se encuentran en la zona de descenso directo. La presión en La Plata es máxima.