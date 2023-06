Fiesta en Inter Miami: así presentó a Lionel Messi

"No vuelvo al Barça, iré al Inter de Miami", afirmó el rosarino en una nota con los medios españoles. "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", detalló Lionel Messi.