FIFA confirmó la fecha de los premios The Best con Lionel Messi y Dibu Martínez nominados

Cómo será la gala y los principales nominados en los premios The Best

La ceremonia se llevará a cabo en la víspera del partido de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo, que se disputará en el Estadio Áhmad bin Ali. Además de los premios principales, se entregarán reconocimientos al mejor arquero, goles, Fair Play y afición, algunos de los cuales se anunciarán previamente mediante contenidos digitales.

Entre los nominados al premio The Best al Jugador masculino se destacan figuras como Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Achraf Hakimi, Vitinha y Nuno Mendes. En la rama femenina sobresalen futbolistas del Barcelona como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Patri Guijarro, además de Mariona Caldentey y Ewa Pajor.

En la categoría de Mejor Entrenador aparecen nombres como Hansi Flick, Luis Enrique, Mikel Arteta, Javier Aguirre, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Arne Slot. Según detalló la FIFA, se registraron más de 16 millones de votos, con un sistema que pondera en partes iguales a hinchas, capitanes, entrenadores y periodistas.