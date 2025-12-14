FIFA confirmó la fecha de los premios The Best con Lionel Messi y Dibu Martínez nominados
La FIFA anunció que los premios The Best se entregarán el 16 de diciembre en Doha, con Lionel Messi y Dibu Martínez entre los argentinos nominados.
La FIFA confirmó la fecha de la gala de los premios The Best, que se realizará el 16 de diciembre en Doha, Qatar. Entre los nominados se destacan Lionel Messi y Emiliano Dibu Martínez, en una edición que vuelve a tener fuerte presencia de la Selección argentina en varias categorías.
La entidad que rige el fútbol mundial informó que los ganadores y ganadoras de todas las categorías se darán a conocer durante un acto especial que será transmitido en vivo a través de su sitio web oficial, en la previa de un evento internacional de alto impacto.
Messi, Dibu Martínez y la presencia argentina en los The Best
La nómina difundida por la FIFA incluye a Emiliano Dibu Martínez como candidato al premio The Best al Arquero, galardón que ya ganó en las ediciones 2022 y 2024, y por el que buscará quedarse con el trofeo por tercera vez.
Lionel Messi, en tanto, integra la lista de aspirantes al Once Ideal en la categoría de delanteros. En ese mismo apartado aparecen otros campeones del mundo con la Selección argentina, como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, todos en la pelea por un lugar dentro del equipo ideal de la última temporada.
La pasión argentina también dirá presente fuera del campo de juego. Alejo Ciganotto, hincha de Racing, fue nominado al premio The Best a la Afición por su emotivo gesto de caminar desde la Argentina hasta Río de Janeiro para alentar a su equipo en la semifinal de la Copa Libertadores.
Cómo será la gala y los principales nominados en los premios The Best
La ceremonia se llevará a cabo en la víspera del partido de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo, que se disputará en el Estadio Áhmad bin Ali. Además de los premios principales, se entregarán reconocimientos al mejor arquero, goles, Fair Play y afición, algunos de los cuales se anunciarán previamente mediante contenidos digitales.
Entre los nominados al premio The Best al Jugador masculino se destacan figuras como Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Achraf Hakimi, Vitinha y Nuno Mendes. En la rama femenina sobresalen futbolistas del Barcelona como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Patri Guijarro, además de Mariona Caldentey y Ewa Pajor.
En la categoría de Mejor Entrenador aparecen nombres como Hansi Flick, Luis Enrique, Mikel Arteta, Javier Aguirre, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Arne Slot. Según detalló la FIFA, se registraron más de 16 millones de votos, con un sistema que pondera en partes iguales a hinchas, capitanes, entrenadores y periodistas.
