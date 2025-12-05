La reacción del "Messi de Jordania" al advertir que se medirá con Argentina en el Mundial 2026: "Si Dios..."

Ahora, Mousa Al-Tamari, de 28 años, reaccionó en redes sociales al sorteo del Mundial 2026: “¡Mucho ánimo, si Dios quiere! Tenemos que trabajar duro”, escribió la estrella del fútbol jornada en sus redes sociales.

Todos y cada uno de los grupos del Mundial 2026

Así quedaron conformados todos los grupos del Mundial 2026:

GRUPO A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Repechaje Europeo 4 (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia).

GRUPO B: Canadá, Suiza, Qatar y Repechaje Europeo 1 (Gales, Bosnia y Herzagovina, Italia o Irlanda del Norte).

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

GRUPO D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repechaje Europeo 3 (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania).

GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

GRUPO F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repechaje Europeo 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Noruega).

GRUPO G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.

GRUPO H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

GRUPO I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

GRUPO J: Argentina , Austria, Argelia y Jordania.

GRUPO K : Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo).

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.