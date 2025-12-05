La reacción del "Messi de Jordania" al advertir que se medirá con Argentina en el Mundial 2026: "Si Dios..."
Se trata de Mousa Al-Tamari, de 28 años, que es considerado el mejor jugador de su país y se desempeña en el Stade Rennes F.C. de la primera de Francia.
Jordania participará por primera vez de las fases finales de una Copa Mundial organizada por la FIFA, y lo hará el año próximo en la organizada en Estados Unidos, México y Canadá.
Hasta este momento, el mayor logro del seleccionado de fútbol jornada había sido alcanzar la final de la Copa Asiática 2023, que se disputó a principios del año siguiente en Qatar, sorprendiendo a todos al obtener el subcampeonato, cayendo ante el anfitrión por 3-1.
Este viernes, el sorteo realizado en Washington incluyó al país asiático en el Grupo J que encabeza la Argentina, junto a Austria y a Argelia; es decir, un complejo panorama que pone a Jordania como el peor “preclasificado” de los cuatro.
Sin embargo, el llamado “Messi de Jordania” se mostró entusiasmado con el desafío. Se trata de Mousa Al-Tamari, quien juega como delantero en el Stade Rennes F.C. de la primera división del fútbol de Francia, tras militar durante dos temporadas en el Montpellier.
Debutó en su selección en 2016 y fue uno de los héroes de la hazaña lograda por Jordania en la mencionada Copa Asiática, donde marcó un gol a la selección de Corea del Sur para llegar a la final del máximo torneo de Asia.
Ahora, Mousa Al-Tamari, de 28 años, reaccionó en redes sociales al sorteo del Mundial 2026: “¡Mucho ánimo, si Dios quiere! Tenemos que trabajar duro”, escribió la estrella del fútbol jornada en sus redes sociales.
Todos y cada uno de los grupos del Mundial 2026
Así quedaron conformados todos los grupos del Mundial 2026:
- GRUPO A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Repechaje Europeo 4 (Rep. Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia).
- GRUPO B: Canadá, Suiza, Qatar y Repechaje Europeo 1 (Gales, Bosnia y Herzagovina, Italia o Irlanda del Norte).
- GRUPO C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.
- GRUPO D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Repechaje Europeo 3 (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania).
- GRUPO E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.
- GRUPO F: Países Bajos, Japón, Túnez y Repechaje Europeo 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Noruega).
- GRUPO G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda.
- GRUPO H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
- GRUPO I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).
- GRUPO J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.
- GRUPO K : Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo).
- GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario