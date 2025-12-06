Gianni Infantino pidió perdón públicamente a Lionel Scaloni: el motivo y la reacción del DT

En medio de la gala donde se anunció el calendario de partidos de la Copa Mundial 2026, con las sedes y los horarios específicos para los 104 partidos del torneo, el titular de la FIFA miró a Scaloni -que se encontraba en primera fila- y lo invitó a subir al escenario: "Pido disculpas en nombre de la FIFA, no lo sabía. Y claro que los campeones del mundo pueden tocar la Copa. No lo sabía, me lo han dicho ahora", manifestó, apenado por la situación.