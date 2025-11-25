FIFA confirmó la sanción a Cristiano Ronaldo: ¿podrá jugar el Mundial 2026?

Finalmente, el delantero recibió solo una fecha de suspensión, ya cumplida en la goleada 9 a 1 sobre Armenia. Con este escenario, el ex Real Madrid y Manchester United estará habilitado para disputar el primer partido de su selección en el Mundial 2026. El Bicho había sido expulsado por un codazo a Dara O’Shea. El árbitro inicialmente lo amonestó, pero modificó la sanción tras ser convocado por el VAR. Si la pena hubiera sido de dos partidos o más, su presencia en el estreno mundialista habría quedado descartada.