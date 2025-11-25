FIFA confirmó la sanción a Cristiano Ronaldo: ¿podrá jugar el Mundial 2026?
El atacante luso recibió solo una fecha de suspensión por su expulsión ante Irlanda y podrá debutar con Portugal en la próxima Copa del Mundo.
Se terminó el misterio. El Comité de Disciplina de la FIFA confirmó la sanción para Cristiano Ronaldo luego de la tarjeta roja recibida en la derrota de Portugal ante Irlanda por la penúltima fecha de las Eliminatorias UEFA, un episodio que había encendido las alarmas sobre su disponibilidad para el debut mundialista.
Finalmente, el delantero recibió solo una fecha de suspensión, ya cumplida en la goleada 9 a 1 sobre Armenia. Con este escenario, el ex Real Madrid y Manchester United estará habilitado para disputar el primer partido de su selección en el Mundial 2026. El Bicho había sido expulsado por un codazo a Dara O’Shea. El árbitro inicialmente lo amonestó, pero modificó la sanción tras ser convocado por el VAR. Si la pena hubiera sido de dos partidos o más, su presencia en el estreno mundialista habría quedado descartada.
La defensa del DT Roberto Martínez
Tras la expulsión, Roberto Martínez se manifestó en conferencia de prensa y defendió al capitán de Portugal. “Creo que es difícil para un jugador como Cristiano, que está dentro del área. Hoy tuvo a dos defensas constantemente en contacto físico. No hubo violencia. Intentó apartar al defensa y tuvo mala suerte de que el VAR… el ángulo de las imágenes lo hace parecer peor de lo que realmente pasó. Es la primera tarjeta roja de Ronaldo con la selección, es increíble”, sostuvo el entrenador.
Bruno Fernandes también dio su punto de vista sobre la jugada y reconoció la responsabilidad de su compañero. “Cometió un error” por su reacción, explicó. “El calor del partido, el calor del momento, la frustración de no haber conseguido un resultado positivo, es otra cuestión que ocurre en el fútbol, un momento en el que Cris (Cristiano Ronaldo) tuvo una reacción que le costó caro, obviamente algo que él sabe que no era algo que quisiera hacer, pero que acabó ocurriendo”, agregó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario