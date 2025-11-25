FIFA confirmó los bombos y el procedimiento del sorteo del Mundial 2026: Argentina será cabeza de serie

En materia de confederaciones, se mantendrá la regla habitual: no podrá haber más de un equipo por confederación en un mismo grupo, salvo en el caso de la UEFA, que cuenta con 16 representantes y podrá tener hasta dos por zona.

Aunque el sorteo definirá los cruces de la fase de grupos, la FIFA anunció que el calendario completo, con sedes y horarios de cada partido, se publicará el sábado 6 de diciembre. La programación final buscará favorecer el descanso de los planteles y facilitar el movimiento de los hinchas entre sedes.

mundial 2026 (1)

Bombos confirmados para la Copa Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA