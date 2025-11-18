Conmebol evalúa crear una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

La necesidad de proteger los ingresos provenientes de los derechos televisivos aparece como la motivación central detrás de la Copa de Naciones. Para las federaciones, reducir partidos como local implicaría un impacto económico sensible, por lo que una competencia alternativa permitiría sostener la actividad y garantizar la continuidad de esos recursos. A la espera de definiciones, el proyecto avanza como una de las principales reformas de Conmebol para los próximos años y podría transformar de manera profunda el sistema clasificatorio sudamericano hacia el Mundial 2030.

Embed