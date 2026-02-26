Qué dijo Marcelo Gallardo en su adiós a River Plate: el mensaje para los jugadores y la dirigencia
El director técnico Marcelo Gallardo brindó su última conferencia de prensa en River Plate. Agradeció el amor incondicional y dejó un mensaje de aliento.
Luego de su último encuentro dirigido en el Monumental, Marcelo Gallardo brindó una emotiva conferencia de prensa para despedirse definitivamente de los hinchas de River. Con profunda emoción, el entrenador cerró su segundo ciclo agradeciendo el cariño y dejando en claro que siempre estará ligado a la histórica institución de Núñez.
El profundo mensaje de Marcelo Gallardo para los hinchas de River Plate
Durante su diálogo con los medios presentes, el técnico destacó el apoyo constante que recibió durante toda su estadía. "Simplemente agradecer. Gracias a la gente por otra noche de amor incondicional", expresó con gran sinceridad. Además, reconoció que retribuir todo ese cariño a veces resulta difícil, por lo que aprovechó los micrófonos para hacerlo públicamente frente a quienes lo acompañaron durante tantos años.
IMPORTANTE: VIDEO: Marcelo Gallardo se quebró en su despedida de River
Lejos de mostrarse distante frente a su salida, remarcó que su vínculo con el club trasciende lo meramente profesional. "Mañana tal vez estaré buscando a mi hijo en el colegio así que no me voy a despedir", bromeó para desdramatizar el momento. En ese sentido, aseguró que su corazón permanecerá en la institución. "Son las cosas que tiene este lugar mágico: uno se va, pero no se va nunca", sentenció con la voz entrecortada.
Para concluir su etapa, el ídolo millonario le dedicó unas palabras de aliento a todo el equipo de trabajo y a las autoridades que seguirán adelante con el proyecto deportivo. "Le deseo de todo corazón a este club, a este plantel y a esta dirigencia que se pueda reponer y volver a ponerse de pie para lo que viene", finalizó, dejando un legado imborrable en la historia del club y la puerta abierta para el futuro.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario