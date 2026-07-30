Uno por uno, todos los torneos que se perdería la UEFA si concreta su amenaza contra la FIFA
La entidad que reúne a las 55 federaciones europeas advirtió que abandonará todas las competencias organizadas por la FIFA si avanza el proyecto impulsado por Gianni Infantino.
La amenaza de la UEFA de romper relaciones deportivas con la FIFA podría tener consecuencias históricas para el fútbol mundial. Si la entidad presidida por Aleksander Ceferin cumple con su advertencia y decide no participar de las competencias organizadas por la casa madre del fútbol, Europa quedaría afuera de prácticamente todos los torneos internacionales administrados por la FIFA.
La medida fue anunciada como respuesta al proyecto "FIFA Forward Enterprise", impulsado por Gianni Infantino, que contempla abrir parte del negocio de la Copa del Mundo y otros eventos a inversores privados. Ante esa posibilidad, las 55 federaciones que integran la UEFA manifestaron su rechazo y dejaron en claro que no competirán en torneos FIFA mientras la iniciativa siga en pie.
La principal competencia afectada sería la Copa Mundial 2030. Sin las selecciones europeas, el torneo perdería a potencias históricas como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España y Portugal, además de varios de los últimos campeones del mundo. También quedarían en suspenso las Eliminatorias Europeas, previstas para comenzar durante 2027.
Los torneos perdería la UEFA si concreta su amenaza contra la FIFA
- Copa Mundial de la FIFA 2030.
- Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.
- Mundial Sub-20 masculino.
- Mundial Sub-20 femenino.
- Mundial Sub-17 masculino.
- Mundial Sub-17 femenino.
- Mundial de Futsal.
- Mundial de Fútbol Playa.
- Torneos FIFAe (esports y videojuegos).
- Todas las ventanas internacionales organizadas por la FIFA para amistosos intercontinentales.
El primer gran evento que podría verse afectado sería el Mundial Sub-20 femenino, que se disputará entre el 5 y el 27 de septiembre en Polonia. Más adelante, Marruecos albergará el Mundial Sub-17 femenino entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre, mientras que Qatar recibirá el Mundial Sub-17 masculino desde el 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre.
Además, la postura de la UEFA abre un escenario inédito para la organización del Mundial 2030. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, España y Portugal figuran entre las sedes previstas, junto a Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay serían anfitriones de partidos conmemorativos por el centenario de la competencia.
En caso de concretarse el boicot, la FIFA no solo perdería a la confederación más poderosa desde lo deportivo y lo económico, sino que también quedaría seriamente comprometida la legitimidad de sus principales torneos. La decisión de la UEFA, además, podría arrastrar a otras confederaciones, como la CONCACAF, que ya expresó públicamente su rechazo al proyecto de Infantino.
Por ahora, la amenaza permanece como una herramienta de presión política. Sin embargo, el conflicto escaló a un nivel sin precedentes y plantea un interrogante que hasta hace poco parecía imposible: ¿puede existir un Mundial sin Europa?
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