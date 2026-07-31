Golpe para Gianni Infantino: renunció uno de sus principales asesores en la FIFA

Cordeiro recordó que su experiencia profesional en el sector bancario durante más de 35 años le permitió conocer el valor económico de determinados activos y, precisamente por esa trayectoria, consideró que la FIFA debería rechazar la iniciativa. “El fútbol ha sido fundamental en mi vida y, tras más de 35 años en el sector bancario, comprendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder parte del mismo. Por eso debe rechazarse esta propuesta”, afirmó en su carta de renuncia.

Uno de los principales argumentos planteados por el exasesor de Infantino está relacionado con la situación financiera de la propia FIFA. Según su análisis, la organización no atraviesa una situación que justifique desprenderse de una parte permanente de los derechos vinculados con su principal producto. Para Cordeiro, la posibilidad de recaudar unos 4.200 millones de dólares mediante la incorporación de inversores externos no compensa el costo estratégico que tendría la operación.

“La FIFA ya tiene acceso a unos recursos financieros extraordinarios”, señaló antes de cuestionar que se pretenda recurrir a una medida de semejante magnitud. En ese sentido, fue todavía más crítico: “En este contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.2 mil millones de dólares no tiene mucho sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”.

La postura del exdirigente también apunta contra el argumento de que la llegada de capital privado sería necesaria para aumentar los ingresos de la FIFA. Cordeiro consideró que la propia estructura de la organización ya demostró que tiene capacidad para generar recursos sin necesidad de ceder parte de sus activos. “Ese éxito económico no fue casual. Lo lograron profesionales del fútbol con amplia experiencia que batieron los récords comerciales de la FIFA”, sostuvo.

A partir de allí, cuestionó que ahora se plantee la necesidad de recurrir a inversores externos para continuar expandiendo el negocio. “No acepto esa propuesta”, afirmó, antes de defender la capacidad de los profesionales que actualmente trabajan dentro de la organización. “Las personas que construyeron este éxito ya han demostrado que la FIFA cuenta con la experiencia necesaria para seguir haciendo crecer tanto el deporte como su futuro comercial”, agregó.

Cordeiro había sido designado en 2021 como “Asesor Principal de la FIFA para Estrategia y Gobernanza Global”, por lo que su salida adquiere una relevancia especial dentro del escenario político de la organización. Su decisión se suma a las críticas que ya comenzaron a surgir desde distintos sectores del fútbol internacional contra el proyecto impulsado durante la gestión de Infantino.