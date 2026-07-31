Golpe para Gianni Infantino: renunció uno de sus principales asesores en la FIFA
Carlos Cordeiro dejó su cargo con una dura carta en la que se opuso de manera tajante a la propuesta de vender una participación en los derechos de la Copa del Mundo.
La FIFA atraviesa horas de tensión alrededor de uno de los proyectos más controvertidos impulsados durante la gestión de Gianni Infantino. En medio de las fuertes resistencias que generó la iniciativa para centralizar y privatizar parte de los derechos comerciales y operativos de las principales competencias de la entidad, Carlos Cordeiro, uno de los principales asesores del presidente, presentó su renuncia y dejó expuesta su oposición al proyecto.
Cordeiro no se limitó a comunicar su salida. El ahora exasesor de Infantino publicó una carta en la que explicó los motivos de su decisión y cuestionó de manera directa la posibilidad de que la FIFA venda una participación vinculada con la Copa del Mundo.
Su postura fue especialmente contundente porque se trata de un dirigente que había ocupado un lugar relevante dentro de la estructura de la organización durante los últimos años. “Como asesor principal del presidente de la FIFA, exbanquero y aficionado al fútbol de toda la vida, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial", comenzó diciendo.
La opinión del asesor de FIFA que renunció tras la intención de Infantino de vender la Copa del Mundo
"Quiero dejarlo claro: no tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”, sostuvo Cordeiro en un mensaje publicado en LinkedIn.
La renuncia representa un revés para Infantino justamente en un momento en el que el proyecto genera cada vez más cuestionamientos dentro del fútbol internacional. La propuesta contempla la participación de inversores externos en activos vinculados con el Mundial, una posibilidad que despertó preocupación entre distintas federaciones y confederaciones por el impacto que podría tener sobre el control y los ingresos futuros de la máxima competencia de selecciones.
Cordeiro recordó que su experiencia profesional en el sector bancario durante más de 35 años le permitió conocer el valor económico de determinados activos y, precisamente por esa trayectoria, consideró que la FIFA debería rechazar la iniciativa. “El fútbol ha sido fundamental en mi vida y, tras más de 35 años en el sector bancario, comprendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder parte del mismo. Por eso debe rechazarse esta propuesta”, afirmó en su carta de renuncia.
Uno de los principales argumentos planteados por el exasesor de Infantino está relacionado con la situación financiera de la propia FIFA. Según su análisis, la organización no atraviesa una situación que justifique desprenderse de una parte permanente de los derechos vinculados con su principal producto. Para Cordeiro, la posibilidad de recaudar unos 4.200 millones de dólares mediante la incorporación de inversores externos no compensa el costo estratégico que tendría la operación.
“La FIFA ya tiene acceso a unos recursos financieros extraordinarios”, señaló antes de cuestionar que se pretenda recurrir a una medida de semejante magnitud. En ese sentido, fue todavía más crítico: “En este contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.2 mil millones de dólares no tiene mucho sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”.
La postura del exdirigente también apunta contra el argumento de que la llegada de capital privado sería necesaria para aumentar los ingresos de la FIFA. Cordeiro consideró que la propia estructura de la organización ya demostró que tiene capacidad para generar recursos sin necesidad de ceder parte de sus activos. “Ese éxito económico no fue casual. Lo lograron profesionales del fútbol con amplia experiencia que batieron los récords comerciales de la FIFA”, sostuvo.
A partir de allí, cuestionó que ahora se plantee la necesidad de recurrir a inversores externos para continuar expandiendo el negocio. “No acepto esa propuesta”, afirmó, antes de defender la capacidad de los profesionales que actualmente trabajan dentro de la organización. “Las personas que construyeron este éxito ya han demostrado que la FIFA cuenta con la experiencia necesaria para seguir haciendo crecer tanto el deporte como su futuro comercial”, agregó.
Cordeiro había sido designado en 2021 como “Asesor Principal de la FIFA para Estrategia y Gobernanza Global”, por lo que su salida adquiere una relevancia especial dentro del escenario político de la organización. Su decisión se suma a las críticas que ya comenzaron a surgir desde distintos sectores del fútbol internacional contra el proyecto impulsado durante la gestión de Infantino.
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