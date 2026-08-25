Copa Intercontinental 2026: cuándo empieza, quiénes juegan y cómo será el camino hasta la final
El torneo de la FIFA reúne a los campeones de las seis confederaciones y comienza este miércoles con Al Ahli-Auckland FC. El PSG, ganador de la Champions, espera en la final.
La Copa Intercontinental 2026 comienza este miércoles y pondrá en marcha un nuevo camino hacia la definición del campeón mundial de clubes. El certamen organizado por la FIFA reunirá a los ganadores de las seis confederaciones continentales y tendrá un formato de eliminación directa que se extenderá durante los próximos meses hasta llegar a la gran final de diciembre.
El primer partido será protagonizado por Al Ahli, campeón de Asia, y Auckland FC, ganador de Oceanía. El encuentro se disputará este miércoles 26 de agosto en Yeda, Arabia Saudita, desde las 15 de la Argentina.
La particularidad principal del torneo está en la ventaja que tiene el campeón europeo. El PSG, ganador de la Champions League 2025/26, no deberá participar de las primeras rondas y ya tiene asegurado su lugar en la final. De esta manera, mientras los representantes de las otras cinco confederaciones deberán atravesar diferentes etapas para llegar al partido decisivo, el equipo francés tendrá que disputar solamente un encuentro para quedarse con el trofeo.
Cómo se juega la Copa Intercontinental 2026
La competencia mantiene el formato utilizado por la FIFA desde 2024. El torneo reúne a los campeones de UEFA, Conmebol, Concacaf, AFC, CAF y OFC, pero no todos comienzan en la misma instancia. El primer cruce será entre Al Ahli y Auckland FC. El ganador continuará en competencia y deberá enfrentarse posteriormente con Mamelodi Sundowns, representante africano.
Ese segundo partido está programado para el 8 de septiembre en Pretoria, donde el campeón de África ingresará al recorrido. El vencedor de esa llave avanzará hacia la siguiente etapa. Así, los campeones de Asia, África y Oceanía deberán atravesar un camino compuesto por diferentes eliminatorias para conseguir un lugar en la instancia decisiva.
El representante de Sudamérica todavía no está definido
La otra parte del cuadro tendrá como protagonista a Toluca, campeón de la Concacaf. El conjunto mexicano deberá disputar el denominado Derbi de las Américas contra el ganador de la Copa Libertadores 2026.
El representante sudamericano todavía no está definido porque el máximo torneo continental se encuentra en plena competencia. La final de la Libertadores se jugará el 28 de noviembre en Montevideo, por lo que recién entonces quedará confirmado el último participante de la Copa Intercontinental.
El vencedor del duelo entre Toluca y el campeón de la Libertadores avanzará a la denominada Copa Challenger. Allí se enfrentará con el equipo que haya sobrevivido al recorrido protagonizado por los representantes de Asia, África y Oceanía. De esa manera se determinará quién será el rival del PSG en la gran final.
PSG, directamente a la final
El equipo parisino tendrá un recorrido completamente diferente. El PSG obtuvo su clasificación gracias a su consagración en la Champions League 2025/26, donde derrotó al Arsenal. La definición europea terminó empatada 1-1 después de 120 minutos y el conjunto francés se impuso 4-3 en los penales. Ese título le aseguró el lugar en la final de la Copa Intercontinental.
Por lo tanto, el equipo dirigido por Luis Enrique deberá esperar hasta diciembre para conocer a su rival. Mientras tanto, los otros cinco campeones deberán atravesar las diferentes fases eliminatorias. La estructura genera una diferencia importante entre los participantes: algunos deberán jugar varios partidos para alcanzar la final, mientras que el campeón de Europa ingresará directamente en el último encuentro.
Quiénes están clasificados a la Copa Intercontinental
Hasta el momento hay cinco equipos confirmados para la edición 2026:
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PSG, campeón de Europa.
Toluca, campeón de Concacaf.
Al Ahli, campeón de Asia.
Mamelodi Sundowns, campeón de África.
Auckland FC, campeón de Oceanía.
El sexto participante será el campeón de la Copa Libertadores 2026. La FIFA mantiene así la Copa Intercontinental como una competencia anual destinada a enfrentar a los campeones continentales. El formato es diferente al del Mundial de Clubes, que se disputa cada cuatro años y cuya próxima edición está prevista para 2029.
¿Cuándo comienza y cuándo termina?
El primer encuentro será Al Ahli contra Auckland FC, este miércoles 26 de agosto desde las 15 horas de Argentina. El partido se disputará en Yeda y marcará el inicio de una competencia que tendrá nuevas etapas durante septiembre y continuará con las instancias vinculadas al campeón sudamericano.
El recorrido finalizará en diciembre, aunque la FIFA todavía debe confirmar la fecha exacta de la final. El gran objetivo será entonces el trofeo que estará en juego en el último partido.
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