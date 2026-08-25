Copa Intercontinental 2026: cuándo empieza, quiénes juegan y cómo será el camino hasta la final

El representante de Sudamérica todavía no está definido

La otra parte del cuadro tendrá como protagonista a Toluca, campeón de la Concacaf. El conjunto mexicano deberá disputar el denominado Derbi de las Américas contra el ganador de la Copa Libertadores 2026.

El representante sudamericano todavía no está definido porque el máximo torneo continental se encuentra en plena competencia. La final de la Libertadores se jugará el 28 de noviembre en Montevideo, por lo que recién entonces quedará confirmado el último participante de la Copa Intercontinental.

El vencedor del duelo entre Toluca y el campeón de la Libertadores avanzará a la denominada Copa Challenger. Allí se enfrentará con el equipo que haya sobrevivido al recorrido protagonizado por los representantes de Asia, África y Oceanía. De esa manera se determinará quién será el rival del PSG en la gran final.

PSG, directamente a la final

El equipo parisino tendrá un recorrido completamente diferente. El PSG obtuvo su clasificación gracias a su consagración en la Champions League 2025/26, donde derrotó al Arsenal. La definición europea terminó empatada 1-1 después de 120 minutos y el conjunto francés se impuso 4-3 en los penales. Ese título le aseguró el lugar en la final de la Copa Intercontinental.

Por lo tanto, el equipo dirigido por Luis Enrique deberá esperar hasta diciembre para conocer a su rival. Mientras tanto, los otros cinco campeones deberán atravesar las diferentes fases eliminatorias. La estructura genera una diferencia importante entre los participantes: algunos deberán jugar varios partidos para alcanzar la final, mientras que el campeón de Europa ingresará directamente en el último encuentro.

Quiénes están clasificados a la Copa Intercontinental

Hasta el momento hay cinco equipos confirmados para la edición 2026:

PSG, campeón de Europa.

Toluca, campeón de Concacaf.

Al Ahli, campeón de Asia.

Mamelodi Sundowns, campeón de África.

Auckland FC, campeón de Oceanía.

El sexto participante será el campeón de la Copa Libertadores 2026. La FIFA mantiene así la Copa Intercontinental como una competencia anual destinada a enfrentar a los campeones continentales. El formato es diferente al del Mundial de Clubes, que se disputa cada cuatro años y cuya próxima edición está prevista para 2029.

¿Cuándo comienza y cuándo termina?

El primer encuentro será Al Ahli contra Auckland FC, este miércoles 26 de agosto desde las 15 horas de Argentina. El partido se disputará en Yeda y marcará el inicio de una competencia que tendrá nuevas etapas durante septiembre y continuará con las instancias vinculadas al campeón sudamericano.

El recorrido finalizará en diciembre, aunque la FIFA todavía debe confirmar la fecha exacta de la final. El gran objetivo será entonces el trofeo que estará en juego en el último partido.