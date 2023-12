Filipe Luis confesó una "maldad" contra Di María, con complicidad del Kun Agüero

image.png

LA CONFESIÓN DE FILIPE LUIS Y EL PERDÓN PARA ÁNGEL DI MARÍA

En diálogo con Charla Podcast, el brasileño recordó aquél clásico: “Voy a abrir el corazón y hablar del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo de lo que me arrepiento de haber hecho y me gustaría retroceder en el tiempo y no hacerlo, fue contra Di María", comenzó diciendo el lateral. Y además, agregó: "Llegué al Atlético, íbamos a jugar contra el Real Madrid y Agüero me dijo: ‘Filipe, si te acercas a él, se perderá, se irá del partido. En la primera, háblale de su esposa’"

"Llegué y le dije: ‘Tu esposa no se qué’. Lo maldije, pronuncié el nombre de su mujer... Y ahí me miró, estaba cabizbajo, le gané todo el partido. Y él realmente no tuvo un buen partido". Por último, el futbolista de Flamengo confesó: "Llegué a casa y me arrepentí mucho... Di María, lo siento de verdad, hoy te pido perdón”.