El Gobierno decretó un feriado para esta semana tras la victoria de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Tras el pase a la semifinal, un nuevo feriado local traerá alivio en la provincia de Buenos Aires. Conocé qué localidades tendrán descanso este jueves.
La euforia mundialista no se detiene y la semana contará con un ansiado feriado local para muchos bonaerenses. Mientras los hinchas palpitan la gran semifinal contra Inglaterra, que se disputará este miércoles 15 de julio a las 16:00 horas, varias localidades disfrutarán de un merecido descanso el día posterior.
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La agenda de la Selección Argentina y el feriado bonaerense
El trascendental partido frente al combinado europeo, donde la Albiceleste buscará su ansiado pasaje a la final del torneo, tendrá como imponente escenario el Mercedes-Benz Stadium ubicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.
Al día siguiente de este vibrante encuentro, la emoción y los festejos podrán extenderse un poco más para miles de trabajadores. Según el cronograma oficial establecido por el Banco Provincia, el jueves 16 de julio se decretó un día no laborable en múltiples partidos de la Provincia de Buenos Aires debido a sus respectivas celebraciones patronales.
Entre las principales localidades y municipios que se verán beneficiados por este descanso se destacan:
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Carmen de Areco y General Rodríguez.
Zárate, Cañuelas y Chivilcoy.
Carlos Casares, Benito Juárez y Las Flores.
Necochea, Lobería y Carmen de Patagones.
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General Villegas, Pellegrini y General Lamadrid.
Este asueto local regirá de manera específica para la administración pública municipal y los empleados del Banco Provincia que prestan servicios en dichas jurisdicciones, permitiendo a los vecinos disfrutar del fervor deportivo con total tranquilidad.
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