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La Selección Argentina sufrió pero le ganó a Suiza en el alargue, y es semifinalista del Mundial 2026

El 2-1 de la Selección Argentina ante Suiza en el alargue. 

El 2-1 de la Selección Argentina ante Suiza en el alargue. 
Selección Argentina y Suiza igualan 1-1.

Selección Argentina y Suiza igualan 1-1.
La Selección Argentina cerró el primer tiempo ganando 1-0 ante Suiza

La Selección Argentina cerró el primer tiempo ganando 1-0 ante Suiza
Alexis Mac Allister puso el 1-0 de la Selección Argentina ante Suiza. 

Alexis Mac Allister puso el 1-0 de la Selección Argentina ante Suiza. 
Alexis Mac Allister puso el 1-0 de la Selección Argentina ante Suiza. 

Alexis Mac Allister puso el 1-0 de la Selección Argentina ante Suiza. 
La Selección Argentina choca con Suiza por un lugar en semis

La Selección Argentina choca con Suiza por un lugar en semis
Tras la épica remontada

Tras la épica remontada, la Selección Argentina choca con Suiza por un lugar en semis
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Selección Argentina
Suiza

Tras la épica remontada, el equipo nacional volvió a sufrir, se impuso 3-1 en el alargue y se enfrentará contra Inglaterra en semis.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

Luego de la histórica remontada ante Egipto, la Selección Argentina volvió a sufrir este sábado pero se impuso 3-1 ante Suiza en el alargue por los cuartos de final del Mundial 2026 y en el marco del último boleto para las semifinales, donde ya lo esperaba Inglaterra, que le ganó a Noruega un rato antes.

En Kansas Stadium (Arrowhead Stadium) de Kansas City, con arbitraje de João Pinheiro, el conjunto nacional volvió a disputar 120 minutos como contra Cabo Verde, luego de 90 minutos que lo tuvieron en ventaja antes de los 10 minutos, pero que tras el empate suizo y la expulsión de Embolo, no pudo ganarlo para evitar la prórroga.

El encargado de abrir el marcador fue Alexis Mac Allister, de cabeza a los 9 minutos y tras un centro de Lionel Messi, que alcanzó una nueva marca de asistencias en la Copa del Mundo.

Llegó primero la igualdad de Suiza y luego la expulsión, vía VAR, de Embolo por doble amarilla. Con ventaja numérica, fue todo del conjunto argentino, que de todos modos volvió a recurrir al alargue para sacar diferencias en el marcador.

Tras un primer tiempo suplementario generando situaciones pero sin poder batir al arquero, el encargado de quebrar el partido fue Julián Álvarez con un gol espectacular. Y ya en tiempo agregado, tras una contra letal, Lautaro Martínez liquidó la historia.

El equipo de Scaloni disputará los ocho partidos de la competencia. La próxima parada es el miércoles, desde las 16 horas en Atlanta, por las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Hasta acá la cobertura en vivo de minutouno.com

La Selección Argentina avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras otro partido infartante.

ARGENTINA A SEMIFINALES

La Selección Argentina se impuso 3-1 en el alargue y avanzó a las semifinales del certamen.

GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ

Argentina lo liquida en el final del alargue para ir a semifinales.

Amonestado Flaco López

Tras el saque del medio fue amonestado el delantero argentino.

GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ

El delantero argentino la clavó en el ángulo para el 2-1 argentino.

Otro cambio en la Argentina: Flaco López por Leandro Paredes

El volante central se fue acalambrado y Scaloni apuesta por un 9 de área para buscar la victoria.

Otamendi por Cuti Romero para el segundo tiempo del alargue

La Argentina realiza otro cambio para los últimos 15.

Final del primer tiempo suplementario

Argentina iguala 1-1 con Suiza, que juega con 10.

Amonestado Lautaro Martínez

El delantero argentino llegó tarde en un avance propio y vio la tarjeta amarilla.

Amonestado Thiago Almada

El volante argentino vio la amarilla por cortar un avance suizo.

Probó Thiago Almada en una de las primeras que tocó tras su ingreso

El ex Vélez ingresó en el inicio del alargue por Enzo Fernández.

Arrancaron los primeros 15 minutos del alargue

Se juega el primer tiempo suplementario en Kansas.

Final de los 90: hay tiempo suplementario

Argentina no pudo con Suiza y se juegan 30 minutos más.

Tapadón del arquero suizo a una tijera de Licha

El defensor probó con una tijera pero se lució el arquero.

Messi prueba desde afuera y se va cerquita

El capitán probó de derecha desde el borde del área pero se fue cerca del palo de un arquero que se quedaba inmóvil.

Se lo pierde Alexis solo en el área

Gran centro de Nico González y el mediocampista no pudo ponar el 2-1 de cabeza.

Doble cambio en la Argentina

Ingresaron Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez en lugar de Nahuel Molina y Rodrigo De Paul.

El arquero le saca el gol a Messi pero había offside

Leo quiso picarla pero el arquero adivinó, aunque estaba la bandera arriba.

Primer cambio en la Argentina

Ingresó Nico González por Nicolás Tagliafico.

Pausa de hidratación: se viene el último tramo del partido

Argentina iguala 1-1 con Suiza, que termina con 10.

Expulsado Embolo por simular la infracción por la que amonestaron a Paredes

El árbitro revisó en el VAR la amarilla a Paredes y cambió el fallo ya que hubo simulación por parte del futbolista suizo.

Amonestado Leandro Paredes

El volante central de la Selección Argentina vio la tarjeta amarilla.

Empató Suiza

El conjunto europeo se venía y logró el empate a los 67 minutos.

Otra tapada de Dibu, pero de larga distancia

Probó el capitán suizo pero otra vez respondió el aquero argentino.

Gran tapada de Dibu Martínez tras un cabezazo del delantero suiza

Suiza busca el empate, pero apareció el arquero argentino.

Argentina sin cambios para el segundo tiempo

Scaloni mantiene los 11 y se vienen los segundos 45 minutos.

Final del primer tiempo en Kansas: Argentina le gana 1-0 a Suiza

El conjunto de Lionel Scaloni se ilusiona con el pasaje a semifinales.

Amonestado: durísima falta de Embolo contra Paredes

El delantero de Suiza llegó muy tarde, lo levantó por el aire el mediocampista argentino y vio la amarila.

Buena tapada de Dibu Martínez en un mano a mano de Suiza

Ddoye se iba en velocidad, pero el arquero salió atento para cortar el avance.

Pausa de hidratación, con la Argentina en ventaja

El conjunto de Lionel Scaloni le gana 1-0 a Suiza.

GOL DE LA ARGENTINA

Tempranero tanto de Alexis Mac Allister, de cabeza, para abrir el marcador en Kansas.

Ya se juega en Kansas: la Selección busca las semifinales

Argentina y Suiza chcocan por los cuartos de final del Mundial 2026.

Sonó el Himno Nacional Argentino

Las estrofas del himno más hermoso del mundo sonaron en el Kansas Stadium.

"Con el corazón": la arenga de Dibu Martínez en el túnel

Antes de que los equipos salgan al campo de juego, y en plena concentración, el arquero arengó a sus compañeros.

Argentina a la cancha para el precalentamiento

Los futbolistas ya realizan la entrada en calor en el campo de juego del Miami Stadium.

Argentina con equipo confirmado para enfrentar a Suiza

Momento de caramelos en la previa

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, con el ritual de siempre.

La Selección Argentina ya está en el estadio

Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Cómo llegan Argentina y Suiza

El equipo de Lionel Scaloni viene de protagonizar un infartante partido de octavos de final, quizás uno de los más momorables de la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, llega con la certeza de todavía no haber alcanzado un gran nivel, por lo que no se descarta que vuelva a meter mano en el once.

Con la ratificación de Leandro Paredes en la mitad de la cancha, las dudas vuelven a posarse por el lateral derecho y el acompañante de Lionel Messi, dos de los lugares en donde los asiprantes al puesto no logran ganarse el lugar. Tampoco se descarta un ingreso de Nico González.

Enfrente, Suiza llega de dar el golpe eliminando a Colombia en un partido duro y cerrado, que tuvo 120 minutos y que se definió por penales. El conjunto europeo llega invicto, tras ganarle el grupo al local Canadá, al que venció en el mano a mano de la tercera fecha; y eliminar a Argelia con un contundente 2-0 en 16avos de final.

Formaciones de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

Datos de Selección Argentina vs. Suiza

  • Hora: 22 (hora argentina)
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: João Pinheiro
  • VAR: Michael Barwegen
  • Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

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