La Selección Argentina sufrió pero le ganó a Suiza en el alargue, y es semifinalista del Mundial 2026

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La Selección Argentina avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras otro partido infartante.
EN VIVOMundial 2026
Tras la épica remontada, el equipo nacional volvió a sufrir, se impuso 3-1 en el alargue y se enfrentará contra Inglaterra en semis.
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Luego de la histórica remontada ante Egipto, la Selección Argentina volvió a sufrir este sábado pero se impuso 3-1 ante Suiza en el alargue por los cuartos de final del Mundial 2026 y en el marco del último boleto para las semifinales, donde ya lo esperaba Inglaterra, que le ganó a Noruega un rato antes.
En Kansas Stadium (Arrowhead Stadium) de Kansas City, con arbitraje de João Pinheiro, el conjunto nacional volvió a disputar 120 minutos como contra Cabo Verde, luego de 90 minutos que lo tuvieron en ventaja antes de los 10 minutos, pero que tras el empate suizo y la expulsión de Embolo, no pudo ganarlo para evitar la prórroga.
El encargado de abrir el marcador fue Alexis Mac Allister, de cabeza a los 9 minutos y tras un centro de Lionel Messi, que alcanzó una nueva marca de asistencias en la Copa del Mundo.
Llegó primero la igualdad de Suiza y luego la expulsión, vía VAR, de Embolo por doble amarilla. Con ventaja numérica, fue todo del conjunto argentino, que de todos modos volvió a recurrir al alargue para sacar diferencias en el marcador.
Tras un primer tiempo suplementario generando situaciones pero sin poder batir al arquero, el encargado de quebrar el partido fue Julián Álvarez con un gol espectacular. Y ya en tiempo agregado, tras una contra letal, Lautaro Martínez liquidó la historia.
El equipo de Scaloni disputará los ocho partidos de la competencia. La próxima parada es el miércoles, desde las 16 horas en Atlanta, por las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra.
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