La dulce celebración de Rodrigo De Paul con su hija Francesca tras el triunfo ante Suiza
El volante mostró en redes el emotivo festejo junto a su hija mayor, tras el nuevo éxito de la Albiceleste en el Mundial.
El volante de la Selección Argentina compartió en sus redes sociales el conmovedor instante que vivió junto a su hija Francesca, apenas culminado el partido en el que el equipo nacional venció a Suiza. En las imágenes, se aprecia al futbolista abrazando y festejando con la pequeña, en un gesto que refleja la profunda conexión que los une. La publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y apoyo, muestra el costado más íntimo y familiar del jugador, quien una vez más eligió dedicar un momento especial a su primogénita después de una nueva victoria en el certamen mundialista.
El mediocampista publicó en su cuenta de Instagram varias postales del emotivo reencuentro con Francesca, apenas sonó el silbato final. En las instantáneas, se lo distingue al deportista con una amplia sonrisa mientras abraza tiernamente a la niña, quien también luce eufórica por el resultado obtenido por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Los seguidores del jugador no tardaron en reaccionar a las imágenes, acumulando cientos de miles de "me gusta" y comentarios elogiando la hermosa relación paterno-filial que demuestra tener con su hija mayor. El festejo familiar se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más virales de la noche, destacándose por encima de otras publicaciones relacionadas al encuentro disputado en el estadio.
Esta no es la primera vez que De Paul elige compartir con su público un momento privado junto a Francesca después de un compromiso importante con la camiseta albiceleste. El ex Racing y Valencia suele recurrir a esta costumbre como una manera de perpetuar los recuerdos felices al lado de su primogénita, tal como quedó evidenciado una vez más tras la victoria frente al combinado suizo.
El triunfo argentino ante Suiza por 3 a 1 en Kansas City dejó una postal inesperada que nada tuvo que ver con los goles, las tácticas o los festejos en el vestuario. Mientras la atención se centraba en la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, las cámaras captaron una escena que terminó viralizándose por su espontaneidad: los hijos e hijas de varios futbolistas, una vez finalizado el partido, ingresaron al campo de juego y, en lugar de buscar una pelota, improvisaron un partido con una botella de agua vacía .
Los periodistas de TyC Sports registraron el momento y no ocultaron su sorpresa: "Acá se armó. Mirá, con una botella. Pero denle una pelota, tenemos 500. Me vuelvo loco. Están jugando con una botella de agua" . La imagen de los pequeños corriendo libres sobre el césped, ajenos a la presión mundialista, convirtió el estadio vacío en un improvisado patio de juegos.
En la escena se reconoció a Francesca, hija de Rodrigo De Paul, quien minutos antes había compartido con su padre un emotivo abrazo en la cancha . También participaron Giovanni, Victoria y el pequeño Lautaro, hijos de Leandro Paredes y su esposa Camila Galante, junto a Emilia, la hija de Giovani Lo Celso y la kinesióloga Magui Alcacer, nacida en España en diciembre de 2022 pero luciendo orgullosa la camiseta argentina con el dorsal 11 de su padre . Valentín y Mía, los hijos de Nicolás Otamendi, también se sumaron a la travesura .
El video provocó una ola de comentarios en las redes, donde los usuarios destacaron la ternura del momento y la capacidad de los niños para abstraerse del contexto competitivo, convirtiendo una cancha mundialista en el escenario de un juego sin reglas ni premios, salvo el de compartir ese instante con sus padres . Más allá de los cantos en el vestuario y la euforia por el próximo desafío ante Inglaterra, la imagen de esos pequeños pateando una botella en el césped de Kansas City quedará como uno de los recuerdos más genuinos de esta noche de celebración.
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