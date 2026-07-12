La dulce celebración de Rodrigo De Paul con su hija Francesca tras el triunfo ante Suiza

Los periodistas de TyC Sports registraron el momento y no ocultaron su sorpresa: "Acá se armó. Mirá, con una botella. Pero denle una pelota, tenemos 500. Me vuelvo loco. Están jugando con una botella de agua" . La imagen de los pequeños corriendo libres sobre el césped, ajenos a la presión mundialista, convirtió el estadio vacío en un improvisado patio de juegos.

MUNDIAL 2050: Así forma la Selección Argentinapic.twitter.com/EWqqJZYxWG — minutouno (@minutounocom) July 12, 2026

En la escena se reconoció a Francesca, hija de Rodrigo De Paul, quien minutos antes había compartido con su padre un emotivo abrazo en la cancha . También participaron Giovanni, Victoria y el pequeño Lautaro, hijos de Leandro Paredes y su esposa Camila Galante, junto a Emilia, la hija de Giovani Lo Celso y la kinesióloga Magui Alcacer, nacida en España en diciembre de 2022 pero luciendo orgullosa la camiseta argentina con el dorsal 11 de su padre . Valentín y Mía, los hijos de Nicolás Otamendi, también se sumaron a la travesura .

El video provocó una ola de comentarios en las redes, donde los usuarios destacaron la ternura del momento y la capacidad de los niños para abstraerse del contexto competitivo, convirtiendo una cancha mundialista en el escenario de un juego sin reglas ni premios, salvo el de compartir ese instante con sus padres . Más allá de los cantos en el vestuario y la euforia por el próximo desafío ante Inglaterra, la imagen de esos pequeños pateando una botella en el césped de Kansas City quedará como uno de los recuerdos más genuinos de esta noche de celebración.