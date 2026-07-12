Lloren, chicos, lloren: Suiza cargó contra el arbitraje tras la derrota ante la Selección Argentina
El entrenador Murat Yakin y varias figuras del seleccionado suizo cuestionaron la expulsión de Breel Embolo y apuntaron contra el árbitro Joao Pinheiro tras la eliminación en el Mundial 2026.
La Selección Argentina volvió a ganar y el libreto se repitió: eliminación, quejas y reclamos contra el arbitraje. Tras caer 3-1 en los cuartos de final del Mundial 2026, Suiza apuntó contra el portugués Joao Pinheiro por la expulsión de Breel Embolo.
El encuentro se definió en el alargue, aunque una de las jugadas que marcó el desarrollo del partido fue la tarjeta roja al delantero suizo. En primera instancia, Pinheiro había sancionado una supuesta infracción de Leandro Paredes y amonestado al mediocampista argentino, quien se habría perdido las semifinales por acumulación de tarjetas. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro corrigió su decisión: anuló la amarilla a Paredes y sancionó a Embolo por simular la falta. Como el atacante ya estaba amonestado, fue expulsado.
La acción se dio en el marco de una modificación reglamentaria implementada para este Mundial 2026, que permite revertir una amonestación errónea y sancionar al futbolista que simuló la infracción. La decisión generó fuertes cuestionamientos por parte de la delegación suiza, que apuntó tanto contra el arbitraje como contra la nueva interpretación de la regla.
El primero en expresar su descontento fue el entrenador Murat Yakin, quien destacó el rendimiento de su equipo, aunque cuestionó el fallo que cambió el rumbo del partido: "Viendo cómo se desarrolló el partido, fuimos superiores a nuestros rivales. Estoy orgulloso del equipo y del cuerpo técnico por cómo luchamos, incluso con diez hombres".
"Teníamos la inercia a nuestro favor y queríamos hacer un cambio ofensivo justo antes de la expulsión. No sé quién inventó esta regla, pero no podemos cambiarla. Si le sacas tarjeta amarilla a Embolo por eso, tendrías que habérsela sacado varias veces antes por algunos de los goles contra Breel. Al final, sin embargo, nos castigaron. No entiendo cómo una regla como esta puede debilitarnos", manifestó.
Al DT también se le olvidó mencionar que su equipo repartió bastante. La imagen de país neutral quedó lejos del campo de juego, Suiza pegó fuerte y tampoco fueron sancionadas, uno de los ejemplos más claros fue Ardon Jashari sobre Nico González, que dejó al mediocampista argentino varios minutos tirado y terminó el partido rengueando.
El defensor Manuel Akanji también apuntó contra Pinheiro: "No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió bien. Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada. No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel, sí recibió una amarilla", consideró.
"Incluso con diez hombres hicimos lo que pudimos. Por supuesto, Breel es una pieza fundamental de este equipo; lo apoyamos incondicionalmente", agregó.
Las críticas continuaron con Remo Freuler que manifestó: "Es decepción y frustración. Salimos a jugar con pasión y entrega. Hasta la tarjeta roja teníamos el partido bajo control. Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este es algo que aún necesito comprender. Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho. Hicimos historia, pero hoy queríamos más".
No todos en el plantel suizo compartieron esa postura. Tanto el arquero Gregor Kobel como el mediocampista Fabian Rieder evitaron profundizar la polémica y le restaron dramatismo a la expulsión de Embolo, una decisión que terminó siendo determinante para el desarrollo del partido, pero que correcta.
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