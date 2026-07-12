Lloren, chicos, lloren: Suiza cargó contra el arbitraje tras la derrota ante la Selección Argentina

Al DT también se le olvidó mencionar que su equipo repartió bastante. La imagen de país neutral quedó lejos del campo de juego, Suiza pegó fuerte y tampoco fueron sancionadas, uno de los ejemplos más claros fue Ardon Jashari sobre Nico González, que dejó al mediocampista argentino varios minutos tirado y terminó el partido rengueando.

El defensor Manuel Akanji también apuntó contra Pinheiro: "No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió bien. Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada. No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel, sí recibió una amarilla", consideró.

"Incluso con diez hombres hicimos lo que pudimos. Por supuesto, Breel es una pieza fundamental de este equipo; lo apoyamos incondicionalmente", agregó.

Las críticas continuaron con Remo Freuler que manifestó: "Es decepción y frustración. Salimos a jugar con pasión y entrega. Hasta la tarjeta roja teníamos el partido bajo control. Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este es algo que aún necesito comprender. Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho. Hicimos historia, pero hoy queríamos más".

No todos en el plantel suizo compartieron esa postura. Tanto el arquero Gregor Kobel como el mediocampista Fabian Rieder evitaron profundizar la polémica y le restaron dramatismo a la expulsión de Embolo, una decisión que terminó siendo determinante para el desarrollo del partido, pero que correcta.