Guerra en Racing: le sacaron el palco a Víctor Blanco y el expresidente estalló contra la dirigencia
La actual gestión lo removió de su lugar histórico en Racing y lo acusó de no pagar. El exmandatario desmintió la deuda y denunció una "falta de respeto".
La interna política en Racing sumó un nuevo capítulo de alta tensión. La actual comisión directiva decidió quitarle el palco y el estacionamiento a Víctor Blanco, quien utilizó esos espacios durante sus 12 años de gestión. Mientras desde el club deslizaron que el expresidente no pagaba, él rompió el silencio y aseguró que es una "excusa débil".
El conflicto expone la ruptura total de la relación entre Blanco y Diego Milito, actual referente de la institución. La explicación oficial para el desplazamiento fue una "reorganización general vinculada a sponsors", lo que obligó a reubicar al exmandatario cerca de un córner y asignarle un estacionamiento fuera del estadio, curiosamente sobre la calle Diego Milito.
"Se pagó siempre", dijo el expresidente de Racing
En diálogo con El Gráfico, Blanco respondió con dureza a las versiones que indicaban que ocupaba el lugar sin abonar. "Se pagó siempre, hasta en la pandemia. El año pasado y este también", afirmó categóricamente.
Visiblemente molesto, el ex dirigente contraatacó cuestionando a la actual conducción: "A ver si ahora están pagando ellos las plateas VIP y palcos que se usan". Además, calificó la medida como una señal del "poco respeto que tienen por la parte institucional". Cabe destacar que la medida también afectó al ex vicepresidente Miguel Jiménez y a Claudio Velo.
