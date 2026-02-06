Guerra en Racing: le sacaron el palco a Víctor Blanco y el expresidente estalló contra la dirigencia

El conflicto expone la ruptura total de la relación entre Blanco y Diego Milito, actual referente de la institución. La explicación oficial para el desplazamiento fue una "reorganización general vinculada a sponsors", lo que obligó a reubicar al exmandatario cerca de un córner y asignarle un estacionamiento fuera del estadio, curiosamente sobre la calle Diego Milito.