Los 11 de Chacho Coudet para la final del Torneo Apertura 2026

Para el armado del once inicial que saltará a la cancha este domingo, el Chacho Coudet enfrenta un panorama sumamente complejo debido a un plantel diezmado físicamente y con bajas de enorme peso: Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Viña están descartados por lesión.

En tanto, lo de Aníbal Moreno parece una utopía por los plazos de su recuperación, aunque el volante hará el intento hasta último momento. Ante este escenario límite, el DT patearía el tablero y apostaría por la frescura de las inferiores, metiendo en el equipo titular a los juveniles Joaquín Freitas y Lucas Silva.

Los posibles 11 del River de Chacho Coudet para la final del Torneo Apertura

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.