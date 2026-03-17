Fin de ciclo: Damián Ayude dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tras una dura goleada
El técnico finalizó su etapa en San Lorenzo tras la caída por 5 a 2 frente a Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro. Había asumido en junio de 2025.
El presente futbolístico de San Lorenzo tocó fondo. Tras la abultada derrota como local frente a Defensa y Justicia por la fecha 11 del Torneo Apertura, fuentes dirigenciales confirmaron que Damián Ayude dejó de ser el entrenador del primer equipo azulgrana.
IMPORTANTE: En un partidazo, Defensa y Justicia goleó 5-2 a San Lorenzo en el Gasómetro
El breve ciclo del ahora ex técnico del Ciclón había comenzado en junio de 2025, cuando asumió la difícil tarea de reemplazar en el banco a Miguel Ángel Russo. Sin embargo, la profunda crisis deportiva y la caída libre del rendimiento del plantel terminaron precipitando su inminente salida en la mañana de este martes.
San Lorenzo y un partido para el olvido en el Nuevo Gasómetro
El encuentro disputado en el Bajo Flores fue una verdadera pesadilla para el conjunto local. El equipo visitante, dirigido por Mariano Soso, se impuso con total autoridad en un desarrollo que tuvo absolutamente de todo:
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Goles tempraneros y "ley del ex": Defensa y Justicia pegó desde el vestuario con un tanto de Elías Pereyra (formado en las inferiores de San Lorenzo) al minuto de juego. Antes del descanso, Juan Manuel Gutiérrez amplió la ventaja. Más tarde, otro ex azulgrana, Agustín Hausch, también cumplió con la temida ley anotando para el "Halcón".
Un debut agridulce: La única respuesta anímica para San Lorenzo llegó de la mano de Rodrigo Auzmendi, quien en su debut con la camiseta azulgrana logró marcar un doblete para descontar.
Descontrol y errores: Las ilusiones de remontar el marcador se desvanecieron rápidamente por la ingenua expulsión de Agustín Ladstatter y un penal clave malogrado por Alexis Cuello, cuyo remate fue contenido por el arquero Fiermarín.
El abultado marcador final se completó con un penal convertido por Aaron Molinas y un tanto definitivo de David Barbona. Con este humillante 5 a 2 en contra, Defensa y Justicia se metió de lleno en la pelea por la Zona A, mientras que San Lorenzo se quedó sin director técnico y envuelto en el repudio generalizado de sus propios hinchas.
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