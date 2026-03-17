Fin de ciclo: Damián Ayude dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tras una dura goleada

Goles tempraneros y "ley del ex": Defensa y Justicia pegó desde el vestuario con un tanto de Elías Pereyra (formado en las inferiores de San Lorenzo) al minuto de juego. Antes del descanso, Juan Manuel Gutiérrez amplió la ventaja. Más tarde, otro ex azulgrana, Agustín Hausch , también cumplió con la temida ley anotando para el "Halcón".

Un debut agridulce: La única respuesta anímica para San Lorenzo llegó de la mano de Rodrigo Auzmendi , quien en su debut con la camiseta azulgrana logró marcar un doblete para descontar.

Descontrol y errores: Las ilusiones de remontar el marcador se desvanecieron rápidamente por la ingenua expulsión de Agustín Ladstatter y un penal clave malogrado por Alexis Cuello, cuyo remate fue contenido por el arquero Fiermarín.

El abultado marcador final se completó con un penal convertido por Aaron Molinas y un tanto definitivo de David Barbona. Con este humillante 5 a 2 en contra, Defensa y Justicia se metió de lleno en la pelea por la Zona A, mientras que San Lorenzo se quedó sin director técnico y envuelto en el repudio generalizado de sus propios hinchas.