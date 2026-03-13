La durísima reacción de Marcelo Moretti contra la conducción actual de San Lorenzo
El expresidente del club utilizó sus redes sociales para cuestionar a la dirigencia que tomó el control de la institución. Su mensaje cargado de ironía y críticas.
Marcelo Moretti volvió a encender el clima político en San Lorenzo con un mensaje directo y cargado de cuestionamientos hacia la dirigencia que actualmente conduce el club. A setenta días de que la Comisión Directiva Transitoria asumiera el control de la institución, el expresidente publicó un fuerte descargo en redes sociales en el que defendió su gestión y apuntó contra quienes lo criticaron durante su mandato.
El mensaje apareció poco después del empate 1-1 frente a Boca en La Bombonera y coincidió con un momento delicado tanto en lo institucional como en lo deportivo para el Ciclón. Moretti eligió un tono irónico desde el inicio del texto, cuestionando las críticas que recibió cuando estaba al frente de la institución. "¿Qué pasó muchachos? Al final la gestión no era tan mala", escribió al comienzo de su publicación.
A partir de esa frase inicial, el exdirigente enumeró una serie de decisiones y contratos que habían sido señalados por sus detractores como motivos para exigir su salida del cargo. En su descargo, mencionó diferentes acuerdos comerciales y proyectos que, según explicó, siguen vigentes dentro del club pese a las críticas que habían generado. Entre ellos destacó la continuidad de Atomik, empresa que continúa vinculada a San Lorenzo y que incluso habría recibido adelantos de regalías.
También apuntó al caso de Pago Tic, otro acuerdo que había sido cuestionado durante su gestión. De acuerdo con el exmandatario, la empresa no solo continúa operando en el club sino que además recibió un préstamo y una renovación contractual bajo la nueva conducción.
Otro de los puntos que incluyó en su mensaje fue la continuidad del entrenador Damián Ayude, quien también había sido objeto de cuestionamientos en su momento. Según sostuvo, el director técnico fue ratificado en el cargo por la actual dirigencia, lo que consideró una contradicción respecto a las críticas que recibió en el pasado.
También se refirió al presupuesto destinado al fútbol profesional. De acuerdo con los datos que difundió, ese monto habría aumentado significativamente desde su salida del club, pasando de 700 millones a 1.100 millones de pesos mensuales, sin que eso se refleje en mejores resultados deportivos ni en un incremento del patrimonio vinculado a los derechos de los futbolistas.
Otro de los aspectos que mencionó fue la concesión de la sede de Avenida La Plata, particularmente en lo relacionado con el gimnasio y la pileta del lugar. Según explicó, el contrato se mantuvo vigente y fue renovado por la nueva dirigencia.
El único punto que, según Moretti, sí sufrió modificaciones fue el relacionado con la concesión gastronómica del club. En su publicación aseguró que ese acuerdo fue rescindido de manera unilateral para dar lugar a una empresa vinculada con la actual conducción, la cual pagaría un canon menor. De acuerdo con su versión, esa decisión derivó en una denuncia penal y en un reclamo millonario por daños y perjuicios contra la institución y contra los dirigentes que actualmente están al frente de San Lorenzo.
El cierre de su mensaje fue la frase que más repercusión generó entre los hinchas y en el ambiente político del club. En un tono cargado de ironía y malestar, concluyó su publicación con una línea breve pero contundente dirigida a quienes impulsaron su salida: "Disfruten de la gestión". Actualmente, la CD continuará al frente de San Lorenzo hasta el 30 de mayo, fecha en la que se celebrarán nuevas elecciones. Quien resulte ganador completará el mandato que originalmente correspondía a Moretti y que se extiende hasta fines de 2027.
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