La durísima reacción de Marcelo Moretti contra la conducción actual de San Lorenzo

También se refirió al presupuesto destinado al fútbol profesional. De acuerdo con los datos que difundió, ese monto habría aumentado significativamente desde su salida del club, pasando de 700 millones a 1.100 millones de pesos mensuales, sin que eso se refleje en mejores resultados deportivos ni en un incremento del patrimonio vinculado a los derechos de los futbolistas.

Otro de los aspectos que mencionó fue la concesión de la sede de Avenida La Plata, particularmente en lo relacionado con el gimnasio y la pileta del lugar. Según explicó, el contrato se mantuvo vigente y fue renovado por la nueva dirigencia.

san lorenzo

El único punto que, según Moretti, sí sufrió modificaciones fue el relacionado con la concesión gastronómica del club. En su publicación aseguró que ese acuerdo fue rescindido de manera unilateral para dar lugar a una empresa vinculada con la actual conducción, la cual pagaría un canon menor. De acuerdo con su versión, esa decisión derivó en una denuncia penal y en un reclamo millonario por daños y perjuicios contra la institución y contra los dirigentes que actualmente están al frente de San Lorenzo.

El cierre de su mensaje fue la frase que más repercusión generó entre los hinchas y en el ambiente político del club. En un tono cargado de ironía y malestar, concluyó su publicación con una línea breve pero contundente dirigida a quienes impulsaron su salida: "Disfruten de la gestión". Actualmente, la CD continuará al frente de San Lorenzo hasta el 30 de mayo, fecha en la que se celebrarán nuevas elecciones. Quien resulte ganador completará el mandato que originalmente correspondía a Moretti y que se extiende hasta fines de 2027.