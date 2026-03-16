En un partidazo, Defensa y Justicia goleó 5-2 a San Lorenzo en el Gasómetro

El Ciclón buscaba cortar su racha de empates, mientras que el Halcón intentaba acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final. Apenas dos minutos tardó la visita en ponerse en ventaja a través de Pereyra y se fue al descanso 2-0 a través de Juan Gutiérrez, mientras que Aaron Molinas, de penal, puso el 3-0 parcial.