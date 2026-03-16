En un partidazo, Defensa y Justicia goleó 5-2 a San Lorenzo en el Gasómetro
En el Bajo Flores, por la undécima fecha del campeonato, el "Ciclón" se fue insultado por los hinchas tras el duro golpe que le dio el "Halcón".
San Lorenzo sufrió este lunes una durísima goleada ante Defensa y Justicia en el estadio Pedro Bidegain por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, por la que los jugadores terminaron silbados e insultados.
El Ciclón buscaba cortar su racha de empates, mientras que el Halcón intentaba acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final. Apenas dos minutos tardó la visita en ponerse en ventaja a través de Pereyra y se fue al descanso 2-0 a través de Juan Gutiérrez, mientras que Aaron Molinas, de penal, puso el 3-0 parcial.
El dueño de casa descontó a través de Auzmendi, primero para el 1-3 y luego para el 2-4, ya que Agustín Hausch estiraba la ventaja. en tiempo agregado llegó el quinto, a través de Barbona, para sentenciar la goleada.
El equipo dirigido por Damián Ayude atraviesa un momento particular en el campeonato. La igualdad frente a Boca en la Bombonera era el tercer empate consecutivo, que mostró solidez defensiva pero no logró quedarse con el triunfo.
Del otro lado estaba Defensa y Justicia, que llegó con una particular estadística: es uno de los invictos de la Primera División junto a Vélez, aunque su campaña está marcada por la gran cantidad de empates.
San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones de San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.
San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 18.30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Fernando Espinoza
- Estadio: Pedro Bidegain
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