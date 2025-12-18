Dictaron prisión preventiva para Bebote Álvarez en la causa por incitación a la violencia colectiva

El tribunal en Avellaneda resolvió no hacer lugar a la falta de mérito planteada por la defensa de Álvarez y en vez se le impuso la inhibición de sus bienes, aunque por un irrisorio valor -$6.735- que será aportado al "pago de las costas del proceso,en tanto no se denuncie bienes suficientes para dar a embargo", como consta en la decisión judicial.