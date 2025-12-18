Dictaron prisión preventiva para Bebote Álvarez en la causa por incitación a la violencia colectiva
El histórico referente de la barra de Independiente lleva más de un mes detenido en Melchor Romero mientras avanza la investigación por sus dichos públicos.
La Justicia bonaerense dictó este jueves la prisión preventiva para Pablo "Bebote" Álvarez en la causa por "incitación a la violencia colectiva" que pesa contra el exlíder de la barrabrava de Independiente por sus declaraciones públicas en la previa del partido de noviembre contra Rosario Central en Avellaneda.
Aunque hace tres semanas inició una huelga de hambre, Álvarez aún no logró mejorar su situación legal. De hecho, en las últimas horas se difundió el fallo del Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Avellaneda - Lanús que lo mantendrá tras las rejas en la Alcaidía N°4 de Melchor Romero junto a otros 150 integrantes de su facción de la barrabrava de Independiente, Los Diablos Rojos.
El tribunal en Avellaneda resolvió no hacer lugar a la falta de mérito planteada por la defensa de Álvarez y en vez se le impuso la inhibición de sus bienes, aunque por un irrisorio valor -$6.735- que será aportado al "pago de las costas del proceso,en tanto no se denuncie bienes suficientes para dar a embargo", como consta en la decisión judicial.
A partir de la decisión de este jueves Álvarez pasará a manos del Servicio Penitenciario Provincial como supuesto autor penalmente responsable de los delitos de 'instigación a cometer delitos en concurso real con instigación a cometer el delito de lesiones en el contexto de un espectáculo deportivo", en referencia a sus declaraciones del 14 y 15 de noviembre pasado.
En aquellas alocuciones Álvarez, de 52 años, arengó a los propios para lograr un enfrentamiento contra la otra facción de la barra de Independiente, Los Dueños de Avellaneda, con el objetivo de "recuperar el club".
Para cuando el exlíder de la barra del Rojo se presentó en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini la Policía ya lo estaba esperando para detenerlo y nunca llegó al partido contra Rosario Central.
