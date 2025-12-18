MinutoUno

"El Programa de Lavecchia": cuándo se estrena, a qué hora y dónde verlo en vivo

El clásico especial navideño de TyC Sports vuelve en Nochebuena con Fernando Lavecchia y un repaso del año deportivo. Horario y cómo verlo en vivo.

El Programa de Lavecchia: cuándo se estrena, a qué hora y dónde verlo en vivo

Como cada fin de año, “El Programa de Lavecchia” regresa a la pantalla de TyC Sports en la previa de Navidad. El ciclo conducido por Fernando Lavecchia se convirtió en un clásico para los futboleros y volverá a repasar los mejores momentos del deporte nacional e internacional.

En medio de una gran expectativa, el periodista confirmó que el programa ya está en plena preparación y que, como ocurre todos los años, se estrenará el 24 de diciembre como parte de los tradicionales especiales del canal deportivo. "Estamos preparando todo. No se inquieten #elprogramadelavecchia", escribió el reconocido periodista en su cuenta oficial de X con una divertida imagen que enloqueció a los usuarios.

Qué es “El Programa de Lavecchia”

Cada fin de año, TyC Sports presenta “Los Especiales de TyC Sports”, un anuario televisivo que repasa lo más destacado del deporte nacional e internacional. Dentro de ese ciclo, “El Programa de Lavecchia” se ganó un lugar propio con un formato inconfundible.

El envío está conducido por Fernando Lavecchia y se caracteriza por realizarse desde el campo de juego de un estadio diferente en cada edición. Además, suele generar una fuerte repercusión en redes sociales antes, durante y después de su emisión ya que todas las personas están esperando las fiestas para festejar con sus seres queridos.

Cuándo se estrena y cómo verlo en vivo

“El Programa de Lavecchia” se estrenará el próximo miércoles 24 de diciembre y, de mantenerse el horario habitual, saldrá al aire a las 19.00 por la pantalla de TyC Sports. La edición tendrá una duración aproximada de una hora. El especial podrá verse en vivo a través de la señal de cable TyC Sports y también por streaming mediante las plataformas Flow, DirecTV Go y Telecentro Play, tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

