"El Programa de Lavecchia": cuándo se estrena, a qué hora y dónde verlo en vivo

En medio de una gran expectativa, el periodista confirmó que el programa ya está en plena preparación y que, como ocurre todos los años, se estrenará el 24 de diciembre como parte de los tradicionales especiales del canal deportivo. "Estamos preparando todo. No se inquieten #elprogramadelavecchia", escribió el reconocido periodista en su cuenta oficial de X con una divertida imagen que enloqueció a los usuarios.