¿Chicana para Chacho Coudet? El picante mensaje de Ricardo Centurión tras la eliminación de River
Luego de que el "Millonario" quedara fuera de la Sudamericana y el DT suspendiera la conferencia, el ex Racing realizó una enigmática publicación en Instagram.
La dolorosa eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe dejó coletazos inmediatos fuera de la cancha y a un Chacho Coudet con un panorama bastante complicado, lo que al parecer desató alguna burla de Ricardo Centurión en redes sociales.
En medio del clima de crisis total que atraviesa el director técnico, quien reapareció en el centro de la escena mediática fue Centurión. A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista compartió una historia con fondo negro y letras blancas que no tardó en viralizarse y ser interpretada unánimemente como una burla directa hacia el Chacho.
"Todo vuelve. Cuanto tiempo esperando esto, jajaja", escribió el delantero, acompañado de risas, en un posteo que encendió las redes sociales y reavivó viejos rencores del pasado futbolístico.
El origen de la bronca entre Ricardo Centurión y Chacho Coudet
La furiosa reacción virtual de Centurión tiene antecedentes pesados que se remontan a la etapa en la que ambos coincidieron en Racing Club, donde la relación quedó completamente rota tras un escandaloso episodio en el propio estadio Monumental.
En aquella oportunidad, Coudet decidió mandar a la cancha a Centurión para disputar los últimos minutos del encuentro. En medio de un clima hostil donde el jugador era duramente insultado por todo el estadio por su pasado en Boca, el DT se acercó a la línea de cal para darle indicaciones tácticas de última hora.
Lejos de acatar la orden, el delantero reaccionó de mala manera y empujó al entrenador ante las cámaras de todo el país.
Aquel desplante en pleno campo de juego marcó el final del ciclo de Centurión en la "Academia": el técnico lo "colgó" de manera inmediata del plantel profesional y exigió su salida de la institución. Hoy, años después de aquel cruce y con el entrenador en su hora más baja en Núñez, el jugador aprovechó el traspié internacional para cobrarse revancha públicamente.
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