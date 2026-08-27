¿Chicana para Chacho Coudet? El picante mensaje de Ricardo Centurión tras la eliminación de River

Lejos de acatar la orden, el delantero reaccionó de mala manera y empujó al entrenador ante las cámaras de todo el país.

Aquel desplante en pleno campo de juego marcó el final del ciclo de Centurión en la "Academia": el técnico lo "colgó" de manera inmediata del plantel profesional y exigió su salida de la institución. Hoy, años después de aquel cruce y con el entrenador en su hora más baja en Núñez, el jugador aprovechó el traspié internacional para cobrarse revancha públicamente.