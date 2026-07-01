Fin del sueño en Wimbledon: no habrá argentinos en segunda ronda por primera vez en 16 años

En el cuarto parcial, mostró su mejor versión. Llegó a quebrar el saque de Cobolli para ponerse 6-5 y tuvo tres set points para estirar el encuentro a un quinto set. Sin embargo, el italiano reaccionó, recuperó el quiebre y llevó la definición al tie-break. Allí se terminó el sueño argentino. Después de levantar un match point y desperdiciar sus oportunidades, Navone cayó 10-8 en el desempate y quedó eliminado en su debut.