Fin del sueño en Wimbledon: no habrá argentinos en segunda ronda por primera vez en 16 años
Mariano Navone cayó ante Flavio Cobolli en cuatro sets y se convirtió en el noveno argentino eliminado en el debut del tercer Grand Slam del año.
Wimbledon 2026 terminó muy rápido para el tenis argentino. Mariano Navone perdió en cuatro sets frente al italiano Flavio Cobolli y se despidió en la primera ronda, completando una actuación para el olvido de la delegación nacional, que no tendrá representantes masculinos en la segunda ronda del Grand Slam británico.
Navone (38°) era la última esperanza argentina en el cuadro masculino, pero tampoco logró romper la tendencia negativa. El bonaerense reanudó este miércoles su encuentro frente al italiano Cobolli (10°), suspendido el martes por falta de luz cuando el europeo se imponía por 1-6, 7-6 (5) y 6-3, y no consiguió dar vuelta el partido.
En el cuarto parcial, mostró su mejor versión. Llegó a quebrar el saque de Cobolli para ponerse 6-5 y tuvo tres set points para estirar el encuentro a un quinto set. Sin embargo, el italiano reaccionó, recuperó el quiebre y llevó la definición al tie-break. Allí se terminó el sueño argentino. Después de levantar un match point y desperdiciar sus oportunidades, Navone cayó 10-8 en el desempate y quedó eliminado en su debut.
Un Wimbledon para el olvido
Con la derrota de Navone, el tenis argentino cerró una actuación muy negativa en el tercer Grand Slam de la temporada. Los nueve representantes masculinos quedaron eliminados en la primera ronda, una estadística que vuelve a reflejar las dificultades históricas de los tenistas argentinos sobre el césped de Wimbledon, el torneo donde sigue vigente aquella célebre frase de Guillermo Vilas: "El pasto es para las vacas".
Antes de Navone ya habían quedado en el camino Marco Trungelliti, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.
Solana Sierra, la única que sigue en carrera
En el cuadro femenino también hubo una rápida despedida de Nadia Podoroska (574°), quien cayó por 6-1 y 6-2 frente a la ucraniana Marta Kostyuk (13°) en apenas 54 minutos. La única alegría argentina llegó de la mano de Solana Sierra (54°), que derrotó a la húngara Anna Bondar (74°) por 6-3, 5-7 y 7-5 y se convirtió en la única representante nacional que continúa en competencia en Wimbledon 2026.
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