La inusitada razón por la que la cuenta oficial de Wimbledon habló en español

Instantes después, un representante del certamen se acercó para entregarle un reconocimiento y presentarse como parte del equipo de redes sociales de Wimbledon. Ante esto, el tenista colombiano respondió totalmente en shock: "Estoy como en un sueño, no entiendo lo que está pasando". Luego, finalizó su emotivo mensaje agradeciendo a Dios por el logro obtenido.