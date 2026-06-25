La inusitada razón por la que la cuenta oficial de Wimbledon habló en español
La cuenta oficial de Wimbledon sorprendió a sus seguidores al publicar un emotivo video en español protagonizado por el tenista colombiano Nicolás Mejía.
Las redes sociales de Wimbledon cautivaron a los amantes del tenis al compartir un emocionante momento. El protagonista del video fue el tenista originario de Colombia, Nicolás Mejía, quien logró clasificar al anhelado cuadro principal del histórico torneo londinense. Su reacción se volvió viral en poco tiempo.
El emotivo festejo de Nicolás Mejía en Wimbledon
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Tras concretar la victoria que aseguró su participación, el jugador sudamericano se dejó caer sobre la cancha visiblemente emocionado y gritando repetidas veces "¡Nos vamos a Wimbledon!". En el video difundido, se lo puede observar tendido en el césped repitiendo a los gritos que no podía creer lo que estaba viviendo.
Instantes después, un representante del certamen se acercó para entregarle un reconocimiento y presentarse como parte del equipo de redes sociales de Wimbledon. Ante esto, el tenista colombiano respondió totalmente en shock: "Estoy como en un sueño, no entiendo lo que está pasando". Luego, finalizó su emotivo mensaje agradeciendo a Dios por el logro obtenido.
Esta genuina e inusitada reacción de desahogo fue el motivo perfecto que impulsó al Grand Slam británico a homenajear su esfuerzo y compartir el contenido subtitulado para todo el público de habla hispana.
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