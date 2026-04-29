Qué le pasó a Julián Álvarez

Si bien el foco inmediato del Atlético de Madrid es recuperar a su figura para el partido de vuelta en Londres, el cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue de cerca la evolución del cordobés. Con el inicio de la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, cualquier contratiempo físico genera un estado de alerta total.

Por ahora, se espera el parte médico oficial del club español para descartar un compromiso óseo o ligamentario y confirmar si Julián podrá estar presente en los desafíos decisivos que se le vienen tanto a nivel de clubes como con la camiseta albiceleste.