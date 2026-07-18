Final del Mundial 2026: la mística y las coincidencias escalofriantes que se hacen presentes en la Selección
Esta curiosa coincidencia se dio en el duelo ante Inglaterra, cuando Scaloni mandó a la cancha a tres jugadores para revertir el resultado. Los detalles en la nota.
La Selección Argentina buscará este domingo una nueva consagración mundial cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además de ir por la cuarta estrella de su historia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá la posibilidad de alcanzar un logro que solo dos selecciones consiguieron.
Si vence a España, Argentina se convertirá en la tercera selección en ganar dos Copas del Mundo de manera consecutiva, una marca que hasta ahora solo alcanzaron Italia y Brasil. La "Albiceleste" llega a la definición después de una campaña en la que volvió a demostrar su fortaleza y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.
En la previa de la final, una curiosa coincidencia con los números de tres futbolistas argentinos comenzó a llamar la atención de los hinchas y se transformó en una de las imágenes más viralizadas antes del partido ante el seleccionado español.
La mística y coincidencias que se hacen presentes y virales
La coincidencia de los dorsales de los tres futbolistas argentinos que ingresaron en la semifinal ante Inglaterra fue uno de los detalles que más llamó la atención entre los hinchas. El número 19 representa el día de la final, el 7 coincide con el mes en el que se disputará la final y el 4 simboliza la cuarta Copa del Mundo que busca conquistar la selección.
Scaloni decidió realizar un triple cambio cuando Argentina estaba en desventaja y necesitaba una reacción para mantenerse con vida en el partido. Los jugadores que ingresaron fueron Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, tres futbolistas con un papel importante dentro del ciclo del entrenador.
Otamendi representa la experiencia y el liderazgo defensivo del equipo, además de portar la cinta de capitán cuando Lionel Messi no está desde el inicio. De Paul, en tanto, es uno de los jugadores más identificados con la idea de Scaloni por su despliegue físico, intensidad y capacidad para modificar el ritmo del mediocampo.
Montiel, por su parte, lleva el número 4, una camiseta que quedó asociada a uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Argentina. El defensor de River fue quien convirtió el penal decisivo ante Francia en la final de Qatar 2022, una ejecución que aseguró la tercera estrella mundial para Argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario