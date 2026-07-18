Final del Mundial 2026: la mística y las coincidencias escalofriantes que se hacen presentes en la Selección

Otamendi representa la experiencia y el liderazgo defensivo del equipo, además de portar la cinta de capitán cuando Lionel Messi no está desde el inicio. De Paul, en tanto, es uno de los jugadores más identificados con la idea de Scaloni por su despliegue físico, intensidad y capacidad para modificar el ritmo del mediocampo.

Montiel, por su parte, lleva el número 4, una camiseta que quedó asociada a uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Argentina. El defensor de River fue quien convirtió el penal decisivo ante Francia en la final de Qatar 2022, una ejecución que aseguró la tercera estrella mundial para Argentina.