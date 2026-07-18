Francia vs. Inglaterra: cómo será la formación del seleccionado inglés para pelear por el tercer puesto

Además, Eberechi Eze y Marcus Rashford aparecen como alternativas para ingresar desde el arranque. El partido también podría ser una de las últimas apariciones mundialistas para referentes como Jordan Pickford, John Stones y Harry Kane, quienes llegarían con 36 años al Mundial de 2030.

La probable formación de Inglaterra ante Francia sería: Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Trevoh Chalobah, Djed Spence; Kobbie Mainoo, Elliott Anderson; Eberechi Eze, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.