Francia vs. Inglaterra: cómo será la formación del seleccionado inglés para pelear por el tercer puesto
Se miden este sábado, desde las 18, en Miami, en busca de una victoria que les permite cerrar el torneo con una sonrisa. Los detalles en la nota.
Inglaterra y Francia se enfrentan este sábado por el tercer puesto del Mundial 2026, en un partido que pondrá cierre a la participación de dos selecciones que quedaron a las puertas de la final.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel quedó a un paso de la final tras caer ante Argentina en semifinales, mientras que Francia tampoco pudo alcanzar la definición luego de perder 2 a 0 ante España. De esta manera, ambos buscarán terminar su recorrido mundialista con una buena imagen.
De cara al encuentro por el tercer lugar, Inglaterra apuesta a sus grandes figuras ofensivas y a un equipo con futbolistas de jerarquía internacional.
La formación de la Selección de Inglaterra para la pelea por el tercer puesto
En su último partido del Mundial que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionado inglés buscará quedarse con el tercer puesto y alcanzar el segundo podio de su historia en una Copa del Mundo. Para este encuentro, Tuchel analiza realizar varias modificaciones en el equipo.
Reece James y Declan Rice no llegarían en óptimas condiciones físicas y todo indica que podrían quedar fuera del equipo. En contrapartida, Jarell Quansah volvería a estar disponible luego de cumplir una suspensión de dos partidos, mientras que Kobbie Mainoo tendría la posibilidad de disputar sus primeros minutos en el torneo.
Además, Eberechi Eze y Marcus Rashford aparecen como alternativas para ingresar desde el arranque. El partido también podría ser una de las últimas apariciones mundialistas para referentes como Jordan Pickford, John Stones y Harry Kane, quienes llegarían con 36 años al Mundial de 2030.
La probable formación de Inglaterra ante Francia sería: Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Trevoh Chalobah, Djed Spence; Kobbie Mainoo, Elliott Anderson; Eberechi Eze, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.
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