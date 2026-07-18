Chiqui Tapia compartió el video del último asado de la Selección Argentina con una canción icónica

Tierra de trabajadores buscando el peso

de la gente que confía en el proceso

de la que busca el progreso.

Es que por eso hoy grito “soy argentino hasta los huesos”.

tierra de trabajadores buscando el peso

de la gente que confía en el proceso

vos sabés que estamos en eso.

Hoy mi Selección está muy bien representada

son pibes con hambre que vinieron de la nada

si pinta la bronca al toque ponen la cara

en cada partido salen a capa y espada

Y no me importa lo que digan todos esos periodistas

al diario del lunes no creo que se resistan.

me importa un carajo yo soy de Argentina

y voy a alentarte hasta donde me dé la vida."

El video rápidamente se volvió viral entre los fanáticos, alimentando la ilusión de todo un país que sueña con ver a la Scaloneta levantar una nueva Copa del Mundo.