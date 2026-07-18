Chiqui Tapia compartió el video del último asado de la Selección Argentina con una canción icónica
El presidente de la AFA mostró la intimidad del plantel de la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026, musicalizado por La T y la M.
A pocas horas de disputar la gran final del Mundial 2026 ante España, el clima de unión en la Selección Argentina se mantiene intacto. El presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, revolucionó las redes sociales al publicar imágenes exclusivas del tradicional encuentro gastronómico que unió a los futbolistas en una jornada llena de risas y mística.
Los gestos de los jugadores en la intimidad del plantel
En el emotivo video compartido por el dirigente se puede observar la calidez y el compañerismo que define al grupo en la antesala del partido más importante del año. Con Chiqui Tapia en la parrilla comandando el fuego y controlando los cortes de carne, las imágenes capturaron momentos muy distendidos:
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Lautaro Martínez y Giuliano Simeone se mostraron sumamente sonrientes, compartiendo bromas y cómplices ante la cámara.
Nico González y Alexis Mac Allister aportaron su habitual carisma, relajados y disfrutando de la música en un ambiente completamente familiero.
El arquero Emiliano Dibu Martínez lideró las risas con sus gestos característicos, transmitiendo total tranquilidad y confianza de cara al choque del domingo.
La T y la M musicalizó la intimidad de la Selección Argentina
Para coronar el clip, se eligió una canción sumamente significativa de la popular banda La T y la M, titulada "Tierra de Campeones", cuya letra refleja el sentir profundo de los futbolistas y los hinchas a horas de la gran definición:
IMPORTANTE: Lionel Messi elogió a Lamine Yamal y habló de la foto en la que el delantero era apenas un bebé
"Es que por eso hoy grito “soy argentino hasta los huesos”
Tierra de trabajadores buscando el peso
de la gente que confía en el proceso
de la que busca el progreso.
Es que por eso hoy grito “soy argentino hasta los huesos”.
tierra de trabajadores buscando el peso
de la gente que confía en el proceso
vos sabés que estamos en eso.
Hoy mi Selección está muy bien representada
son pibes con hambre que vinieron de la nada
si pinta la bronca al toque ponen la cara
en cada partido salen a capa y espada
Y no me importa lo que digan todos esos periodistas
al diario del lunes no creo que se resistan.
me importa un carajo yo soy de Argentina
y voy a alentarte hasta donde me dé la vida."
El video rápidamente se volvió viral entre los fanáticos, alimentando la ilusión de todo un país que sueña con ver a la Scaloneta levantar una nueva Copa del Mundo.
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