Final de la Copar Argentina: confirmaron cuándo se juega Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

El equipo de Alfredo Berti accedió a la gran final el viernes pasado luego de superar por 4 a 3 en penales -tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario- a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Anterior a eso, la Lepra mendocina venció a Tigre en cuatros de final, a Central Córdoba en octavos y a Platense.

Cómo llegó Argentino Juniors a la final de la Copa Argentina

Para el conjunto de La Paternal, la final ofrece la oportunidad de sumar el sexto título en la historia del club y poner fin a una sequía de 15 años sin consagraciones.

En este camino, el Bicho venció a Excursionistas, Aldosivi, Lanús y a Belgrano en las semifinales.

@CSIRoficial y @AAAJoficial se disputarán el título: ambos van por su primera estrella en el certamen #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/9zo21IpgtR — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 25, 2025

