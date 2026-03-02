Finalissima en suspenso: España propone mudar la sede por el conflicto en Medio Oriente

Embed Luis de la fuente sobre la finalissima .



Aumentan las chances de que se juegue en Miami https://t.co/UxDtvpz10e pic.twitter.com/p9cLFLIe8A — Sofi Pisano (@Sofi_Pisano1) March 2, 2026

“La idea es buscar otra sede”, admitió el DT en declaraciones a Radio Nacional de España. En la misma línea, explicó: “Sabemos que se está negociando. Lo primero, como sociedad, es que se parara el conflicto, pero una vez que se está inmerso en él y no se sabe cuánto se va a dilatar, la solución sería, mientras no se pueda jugar allí, buscar otra sede si es que es posible”.