Finalissima en suspenso: España propone mudar la sede por el conflicto en Medio Oriente
Luis de la Fuente confirmó que analizan alternativas para disputar el duelo ante la Argentina fuera de Qatar. El encuentro está previsto para el 27 de marzo.
La esperada Finalissima entre la Selección Argentina y Selección de España podría cambiar de escenario debido a la situación geopolítica en Medio Oriente. Así lo reconoció el entrenador español, Luis de la Fuente, quien confirmó que se están evaluando sedes alternativas ante la incertidumbre que atraviesa la región.
El partido está programado para el 27 de marzo en Doha, capital de Qatar, y originalmente iba a disputarse en el estadio Lusail, donde se habían agotado casi 89 mil entradas en tiempo récord. Sin embargo, la escalada del conflicto en Medio Oriente alteró los planes y obligó a las autoridades deportivas a reconsiderar la logística del evento.
“La idea es buscar otra sede”, admitió el DT en declaraciones a Radio Nacional de España. En la misma línea, explicó: “Sabemos que se está negociando. Lo primero, como sociedad, es que se parara el conflicto, pero una vez que se está inmerso en él y no se sabe cuánto se va a dilatar, la solución sería, mientras no se pueda jugar allí, buscar otra sede si es que es posible”.
La Federación de Fútbol de Qatar anunció la suspensión de competiciones y torneos en el país, una medida que impacta de lleno en la organización de la Finalissima. Si bien una de las alternativas que se baraja es la postergación del encuentro, desde la organización trabajan contrarreloj para evitar que el duelo se suspenda definitivamente.
El choque entre Argentina y España genera una enorme expectativa a nivel mundial, ya que enfrenta a los campeones continentales de América y Europa. La posibilidad de modificar la sede no solo implica desafíos logísticos, sino también contractuales y de seguridad. Por ahora, el objetivo principal es garantizar que el partido se dispute en un contexto seguro para jugadores, cuerpos técnicos y aficionados, aunque el escenario definitivo todavía permanece abierto.
