La lupa bajo el GP de Baréin: la tensión en Medio Oriente amenaza el calendario de la Fórmula 1

gp de barein 1

A su vez, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia contundente: “Irán acaba de declarar que hoy va a atacar más fuerte que nunca. Los atacaremos con una fuerza nunca antes vista”, elevando aún más la tensión internacional.

Por ahora, el Gran Premio de Bahréin continúa en el calendario, pero la incertidumbre es creciente. La decisión final dependerá de la evolución del conflicto y de las garantías de seguridad que puedan ofrecer tanto las autoridades locales como los organismos internacionales.