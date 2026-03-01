La drástica decisión de Qatar con el fútbol en pleno conflicto bélico: qué pasa con la Finalissima
La escalada en Medio Oriente mantiene en vilo a todo el mundo, mientras que crecen las dudas respecto a la copa que tiene a la Argentina como protagonista.
El fútbol mundial contiene el aliento ante la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, una situación que ha forzado la paralización total de la actividad en Qatar; mientras en la Argentina, los focos están puestos en conocer qué pasará con la Finalissima, que parece estar cada vez más complicada.
Este domingo se conoció que la Asociación de Fútbol de ese país suspendió todas sus competencias deportivas "hasta nuevo aviso", lo que pone en serio riesgo la realización de la Finalissima entre la Selección Argentina y España, prevista originalmente para el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha.
La tensión militar estalló tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que resultaron en la muerte del ayatolá Alí Jamenei. Como represalia, la Guardia Revolucionaria iraní bombardeó bases estadounidenses en la región, alcanzando puntos estratégicos en Bahréin, Emiratos Árabes y Qatar.
Además, este domingo, se reportaron nuevas explosiones en ciudades clave como Dubái y Doha, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió: "Los atacaremos con una fuerza nunca antes vista".
Qué va a pasar con la Finalissima entre Argentina y España
Ante este panorama, la Federación de Qatar emitió un comunicado pidiendo "seguridad y protección" para el país mientras suspende toda actividad deportiva. Esto deja en suspenso no solo el choque entre los campeones de América y Europa, sino también el amistoso de la Scaloneta ante Qatar previsto para el 31 de marzo.
Si bien la FIFA y la CONMEBOL aún no han oficializado la suspensión o el cambio de sede, el riesgo es máximo. El duelo que debía marcar el regreso de la "Albiceleste" al escenario donde se coronó en 2022 hoy depende de una geopolítica que se vuelve más incierta minuto a minuto.
