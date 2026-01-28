Flamengo sacude el mercado de pases: paga una fortuna por Lucas Paquetá

lucas paqueta 1

Más allá del monto, el regreso del volante de 28 años genera una enorme expectativa en la hinchada, que recuerda su primera etapa con cariño y orgullo. Flamengo busca construir un plantel competitivo pensando no solo en el presente inmediato, sino también en el Mundial de Clubes y en la Copa Libertadores, donde pretende volver a ser protagonista absoluto.

Restan definir algunos aspectos administrativos y la modalidad de pago, pero todo indica que la operación está encaminada y que Paquetá volverá al Maracaná para escribir un nuevo capítulo en su carrera. Si se concreta, el movimiento no solo quedará en los libros de historia del club, sino también en los del fútbol sudamericano.