Flamengo sacude el mercado de pases: paga una fortuna por Lucas Paquetá
El club carioca negocia una cifra sin precedentes para repatriar al mediocampista y romper todos los récords del fútbol sudamericano.
El mercado de pases en Sudamérica atraviesa un escenario inédito y Flamengo aparece como el gran protagonista. El club más poderoso del continente está a punto de concretar una operación que podría marcar un antes y un después en la historia de las transferencias regionales: el regreso de Lucas Paquetá a cambio de una cifra récord.
El mediocampista brasileño, actualmente en el West Ham United de la Premier League de Inglaterra, está muy cerca de volver a vestir la camiseta rojinegra en una negociación que ronda los 41 millones de euros y que sacudiría las estructuras económicas del fútbol sudamericano.
La dirigencia del Mengao avanzó con decisión para cerrar el acuerdo con el club inglés, entendiendo que se trata de una oportunidad estratégica tanto desde lo deportivo como desde lo simbólico. Paquetá, surgido de las divisiones inferiores, es considerado una de las grandes joyas formadas en la cantera del club en los últimos años y su retorno representa una fuerte apuesta de jerarquía para afrontar los desafíos locales e internacionales de la temporada 2026.
Según trascendió en medios brasileños y fue confirmado por periodistas especializados en el mercado de pases, la cifra final alcanzaría los 42 millones de euros, superando cualquier transferencia previa realizada dentro del continente. De concretarse, el Fla no solo rompería su propio récord, sino que establecería el monto más alto jamás pagado por un club sudamericano por un futbolista, dejando en claro su ambición deportiva y su poder financiero.
El impacto de la noticia se multiplicó cuando el reconocido periodista Fabrizio Romano confirmó el avance definitivo de la operación. “Lucas Paquetá al Flamengo, ¡here we go! Acuerdo récord cerrado por una tarifa de 42 millones de euros”, publicó el especialista, agregando detalles clave del acuerdo. “West Ham acepta la propuesta tras el contacto directo con el director José Boto hoy. Paquetá viaja más tarde hoy. Contrato por cinco años. Paquetá volta pra casa”.
Más allá del monto, el regreso del volante de 28 años genera una enorme expectativa en la hinchada, que recuerda su primera etapa con cariño y orgullo. Flamengo busca construir un plantel competitivo pensando no solo en el presente inmediato, sino también en el Mundial de Clubes y en la Copa Libertadores, donde pretende volver a ser protagonista absoluto.
Restan definir algunos aspectos administrativos y la modalidad de pago, pero todo indica que la operación está encaminada y que Paquetá volverá al Maracaná para escribir un nuevo capítulo en su carrera. Si se concreta, el movimiento no solo quedará en los libros de historia del club, sino también en los del fútbol sudamericano.
