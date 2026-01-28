San Lorenzo suma dentro y fuera de la cancha: Nicolás Papasso será candidato a presidente del club
San Lorenzo sigue viviendo una importante crisis institucional, que se ve maquillada por las victorias del equipo.
Nicolás Papasso confirmó que será candidato a presidente de San Lorenzo de Almagro en las próximas elecciones del club. Se presenta como un outsider, sin pasado en ninguna de las gestiones cuestionadas de los últimos años, con el objetivo de “recuperar el club que lo vio crecer”.
Papasso tiene una historia ligada a la Ciudad Deportiva desde chico. Caminó sus pasillos, vivió el club desde adentro y hoy asegura que llegó el momento de dar el salto a la conducción institucional. En su discurso, marca una fuerte diferenciación con los proyectos que, según afirma, dominaron la escena reciente en San Lorenzo.
“El tiempo de los novios millonarios se terminó”, repite en su entorno. Una frase con la que cuestiona a quienes, sostiene, llegan al club con promesas grandilocuentes, lo utilizan para intereses propios y luego lo dejan a la deriva.
Con ese mensaje, Papasso busca interpelar a un electorado cansado de las crisis dirigenciales y propone una nueva etapa, basada en la pertenencia, la gestión responsable y la defensa del patrimonio deportivo e institucional de San Lorenzo.
