El duro mensaje de Juan Foyth tras la grave lesión que lo marginará del Mundial 2026
El defensor sufrió la rotura del tendón de Aquiles, fue operado y se perderá el Mundial 2026, recibiendo el apoyo de figuras de la Selección Argentina.
El duro golpe para Juan Foyth se confirmó en las últimas horas y lo dejó sin chances de volver a integrar una lista de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. El zaguero sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y debió ser intervenido quirúrgicamente, iniciando ahora un largo proceso de recuperación.
El futbolista surgido en Estudiantes atravesaba un buen presente en Villarreal, con continuidad y rodaje que lo mantenían en el radar de Lionel Scaloni. Sin embargo, la grave lesión demandará al menos 8 meses de rehabilitación y lo marginará de la competencia internacional.
En medio de este escenario, Foyth compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. “Es difícil escribir algo después de una lesión tan dura, lo que tengo claro es que este momento que me toca vivir me va a hacer crecer muchísimo a nivel personal y me va a volver una persona más completa y más cercana a la gente que me rodea”, expresó.
Luego, el defensor agregó: “Agradezco mucho cada mensaje de aliento. Esto sigue y lo voy a transitar con mucho positivismo, sabiendo que tengo el apoyo de todas las personas que quiero y que Dios está conmigo“.
El apoyo de la Selección Argentina
La publicación no tardó en llenarse de mensajes de respaldo de compañeros y colegas. Leandro Paredes fue uno de los primeros en escribir: “Fuerza Juancito“. Paulo Dybala también se sumó con un mensaje breve pero contundente: “mucha fuerza, Juan“. Entre las respuestas apareció además Franco Mastantuono, quien ya había tenido un gesto en el campo de juego cuando Foyth se retiró lesionado. “Vamos amigo, muchas fuerzas“, comentó el joven mediocampista.
A los mensajes se sumaron Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Joaquín Correa, Emiliano Buendía, Juan Musso, Walter Benítez, Ramiro Funes Mori y Mariano Andújar, reflejando el fuerte acompañamiento del plantel y del entorno de la Selección Argentina en uno de los momentos más difíciles de la carrera del defensor.
