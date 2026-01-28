El duro mensaje de Juan Foyth tras la grave lesión que lo marginará del Mundial 2026

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Foyth (@juanfoyth)

En medio de este escenario, Foyth compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. “Es difícil escribir algo después de una lesión tan dura, lo que tengo claro es que este momento que me toca vivir me va a hacer crecer muchísimo a nivel personal y me va a volver una persona más completa y más cercana a la gente que me rodea”, expresó.