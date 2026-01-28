Marcelo Gallardo apuesta a la continuidad: el posible 11 de River para recibir a Gimnasia
Tras el debut con triunfo, el entrenador millonario mantendría la base ante el Lobo, mientras Armani y Acuña siguen sumando ritmo sin apurar su regreso
River arrancó el Torneo Apertura 2026 con el pie derecho al vencer a Barracas Central y, de cara a su segundo compromiso, Marcelo Gallardo parece decidido a sostener la estructura que le dio resultado. Para el duelo del próximo miércoles ante Gimnasia, en el estadio Monumental, el entrenador tiene en mente repetir el once inicial, aun cuando Franco Armani y Marcos Acuña ya podrían estar a disposición desde lo físico.
La idea del cuerpo técnico es clara: no correr riesgos innecesarios y respaldar a quienes respondieron en el estreno. En el arco, todo indica que Santiago Beltrán volverá a ser titular. El joven de 21 años, que debutó oficialmente ante el Guapo, dejó buenas sensaciones y cuenta con la confianza del Muñeco. Armani, campeón del mundo, viene de recuperarse de un desgarro en el gemelo derecho, una zona sensible que puede ser traicionera si no se manejan bien los tiempos.
Una situación similar se da en el lateral izquierdo. Matías Viña repetiría desde el arranque tras un buen estreno y dos amistosos previos en buen nivel. Su rápida adaptación le permitió a Gallardo darle margen a Marcos Acuña, quien no pudo realizar la pretemporada con normalidad debido a un pisotón sufrido ante Racing sobre el cierre del Clausura. El Huevo ya tiene el alta médica, pero todavía busca recuperar su mejor forma física.
En la mitad de la cancha, mantendría el tándem conformado por los dos refuerzos: Aníbal Moreno y Fausto Vera. La dupla dejó una imagen sólida en el debut y se perfila como una de las bases del equipo para el semestre. A su lado volvería a estar Tomás Galván, de aceptable actuación como titular, mientras que Kevin Castaño, ya recuperado, esperaría su oportunidad desde el banco de suplentes.
Más adelantado, otra vez, el capitán Juan Fernando Quintero, eje creativo y conductor del juego ofensivo. En ataque, Sebastián Driussi seguirá siendo la referencia central, acompañado por Facundo Colidio. Pese a su floja producción ante Barracas, el ex Tigre conservará su lugar por el costado izquierdo. Ian Subiabre continuará como alternativas, al igual que Maximiliano Salas, hoy el ‘9’ suplente.
El probable 11 de Marcelo Gallardo para que River enfrente a Gimnasia por el Torneo Apertura
Con este panorama, la probable formación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario