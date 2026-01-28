Marcelo Gallardo apuesta a la continuidad: el posible 11 de River para recibir a Gimnasia

La idea del cuerpo técnico es clara: no correr riesgos innecesarios y respaldar a quienes respondieron en el estreno. En el arco, todo indica que Santiago Beltrán volverá a ser titular. El joven de 21 años, que debutó oficialmente ante el Guapo, dejó buenas sensaciones y cuenta con la confianza del Muñeco. Armani, campeón del mundo, viene de recuperarse de un desgarro en el gemelo derecho, una zona sensible que puede ser traicionera si no se manejan bien los tiempos.