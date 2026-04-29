Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Flamengo

Con este contexto, el partido en La Plata aparece como una verdadera prueba de carácter para Estudiantes. Una victoria no solo le permitiría alcanzar la cima del grupo, sino también reafirmar sus aspiraciones en el torneo. En la próxima fecha, el Pincha visitará a Cusco el miércoles 6 de mayo a las 19, mientras que Flamengo viajará para enfrentar a Independiente Medellín el jueves 7 a las 21.30.

Estudiantes vs. Flamengo: probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina .

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. . Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Cómo ver en vivo Estudiantes vs Flamengo

La televisación estará a cargo de Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.