Flamengo vs. Cruz Azul, por la Copa Intercontinental 2025: resultado en vivo
Con aspiraciones renovadas, el campeón de América y el vencedor de la Concachampions se enfrentan en Rayán, en el marco del Derbi de las Américas.
Flamengo y Cruz Azul protagonizan este miércoles un duelo que promete captar la atención del continente en la denominada segunda ronda de la Copa Intercontinental, también promocionada como el Derbi de las Américas. El choque está pautado para las 14.00 en el Estadio Áhmad bin Ali de Rayán, un escenario elegido por FIFA para este torneo que reúne a los ganadores de cada confederación.
El Mengao atraviesa una temporada que quedará grabada en su historia reciente. En menos de siete días levantó la Copa Libertadores tras vencer por la mínima a Palmeiras y, casi sin descanso, se consagró campeón del Brasileirão una fecha antes del cierre después de imponerse 1-0 ante Ceará. La euforia en Río de Janeiro todavía se siente y el plantel dirigido por Filipe Luis apunta a estirar esta racha inolvidable con otro título, algo que ampliaría una campaña que ya tiene tintes legendarios para la institución.
Del otro lado aparece la Máquina Cementera que transita una situación marcada por la frustración reciente, a pesar de un andar internacional convincente. Se clasificó a esta Copa Intercontinental el pasado junio al arrollar por 5-0 a Vancouver Whitecaps en la final de la Concachampions, un resultado que alimentó el optimismo de los aficionados. Sin embargo, su rendimiento en la Liga MX no pudo sostener ese impulso y la eliminación en semifinales frente a Tigres, producto de la ventaja deportiva tras dos empates, dejó un sabor amargo en la institución.
Con el calendario apretado, el entrenador del conjunto brasileño decidió reservar a varias de sus figuras en el empate 3-3 frente a Mirassol, demostrando que este compromiso en terreno neutral tiene prioridad absoluta. Por el lado del equipo mexicano, hay que contar la baja sensible de Jesús Orozco, quien sufrió una lesión de gravedad y no estará disponible en un partido que representa su primer cruce ante un brasileño desde 2012, cuando cayó 1-0 ante Corinthians.
Más allá del contraste entre la actualidad de uno y otro, el encuentro promete un choque de estilos definidos. El Fla llega con su habitual despliegue ofensivo, combinación de velocidad, presión alta y jerarquía técnica, mientras que Cruz Azul suele apostar por una estructura sólida, transiciones rápidas y un funcionamiento que prioriza el orden.
La posibilidad de conquistar un nuevo título oficial alimenta la expectativa, en especial para un Flamengo que ya se coronó en este torneo en 1981 al vencer al Liverpool y que busca reeditar esa gesta. Con la atención dividida entre el presente y la historia, el duelo en Rayán se presenta como una oportunidad para que ambos clubes sellen un cierre de año memorable.
Flamengo vs. Cruz Azul: probables formaciones
- Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.
- Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Chagoya; Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi; Gabriel Fernández, Ignacio Rivero y Ángel Sepúlveda. DT: Nicolás Larcamón.
Flamengo vs. Cruz Azul: otros datos
- Hora: 14:00.
- Estadio: Áhmad bin Ali (Rayán).
- Árbitro: Glenn Nyberg.
- VAR: Fedayi San.
- TV: DSports.
