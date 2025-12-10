Flamengo vs. Cruz Azul, por la Copa Intercontinental 2025: resultado en vivo

flamengo 1

Del otro lado aparece la Máquina Cementera que transita una situación marcada por la frustración reciente, a pesar de un andar internacional convincente. Se clasificó a esta Copa Intercontinental el pasado junio al arrollar por 5-0 a Vancouver Whitecaps en la final de la Concachampions, un resultado que alimentó el optimismo de los aficionados. Sin embargo, su rendimiento en la Liga MX no pudo sostener ese impulso y la eliminación en semifinales frente a Tigres, producto de la ventaja deportiva tras dos empates, dejó un sabor amargo en la institución.