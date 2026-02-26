Flamengo vs. Lanús, por la Recopa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

estadio maracana

Flamengo, en cambio, llega con cuestionamientos. El último campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão no ha mostrado la solidez que lo caracterizó en 2025. La derrota en la ida dejó secuelas en el ánimo de los hinchas, algo que se profundizó tras la goleada ante Madureira por el Torneo Carioca. Silbidos y un Maracaná con claros vacíos reflejaron el descontento en un equipo que comenzó el año de manera irregular.