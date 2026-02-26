Flamengo vs. Lanús, por la Recopa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El Granate visita a Flamengo en la revancha de la Recopa Sudamericana 2026 tras imponerse 1-0 en la ida y buscará sostener la diferencia en un estadio mítico.
Este jueves desde las 21:30, el mítico estadio Maracaná será el escenario de la definición de la Recopa Sudamericana 2026. Lanús llegará a Río de Janeiro con una ventaja mínima pero valiosa tras el 1-0 conseguido en La Fortaleza, mientras que Flamengo intentará revertir la serie ante su gente para evitar un nuevo golpe internacional en el arranque del año.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino dio el primer paso en condición de local gracias al gol de Rodrigo Castillo, quien se convirtió en el gran protagonista de la noche en Buenos Aires. A pesar de arrastrar molestias físicas, el delantero fue determinante y le otorgó al Granate una diferencia que ahora deberá defender en territorio brasileño. El plan será claro: orden, concentración y aprovechar los espacios que deje un rival obligado a atacar.
Lanús atraviesa un momento de ilusión plena. Tras la conquista de la Copa Sudamericana 2025, el plantel apunta todos sus cañones a ampliar su palmarés internacional. Con la participación en el Torneo Apertura momentáneamente en segundo plano, el foco está puesto en conseguir la cuarta estrella fuera del país. La igualdad ante Fluminense meses atrás había marcado otro hito en el recorrido continental reciente, y ahora el desafío es aún mayor.
Flamengo, en cambio, llega con cuestionamientos. El último campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão no ha mostrado la solidez que lo caracterizó en 2025. La derrota en la ida dejó secuelas en el ánimo de los hinchas, algo que se profundizó tras la goleada ante Madureira por el Torneo Carioca. Silbidos y un Maracaná con claros vacíos reflejaron el descontento en un equipo que comenzó el año de manera irregular.
El Mengão necesita imponerse para evitar que el crédito acumulado se diluya rápidamente. Con un plantel de jerarquía y experiencia en este tipo de instancias, buscará hacer sentir el peso de la localía y presionar desde el inicio para igualar la serie. Lanús, por su parte, sabe que un gol en condición de visitante puede resultar decisivo.
El encuentro será transmitido por las señales televisivas que poseen los derechos de la competencia y también podrá seguirse a través de las plataformas digitales correspondientes. En juego no solo habrá un trofeo, sino también la confirmación de un ciclo ganador o el inicio de un proceso de reconstrucción.
Lanús visita a Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026: probables formaciones
- Flamengo: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Filipe Luis.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Flamengo vs. Lanús: otros datos
- Hora: 21.30.
- Estadio: Maracaná (Río de Janeiro, Brasil).
- Árbitro: Gustavo Tejera.
- VAR: Andrés Cunha.
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario