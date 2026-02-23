Crimen tras una pelea en Lanús: detuvieron a cuatro personas, incluido un policía
El enfrentamiento ocurrió en una estación de servicio y terminó con un hombre muerto y varios heridos de gravedad. El efectivo involucrado fue desafectado.
Un violento episodio registrado en una estación de servicio de Lanús terminó con un hombre asesinado y cuatro personas detenidas, entre ellas un integrante de la fuerza policial. Además, varios de los involucrados resultaron con heridas de gravedad y permanecen internados.
El hecho ocurrió el domingo, cuando personal de la Comisaría Lanús 3° fue alertado por una pelea en el cruce de Teniente Coronel Jorge Obón y Coronel Lucero. Al arribar, los efectivos observaron a un grupo de hombres que se agredían físicamente y procedieron a la aprehensión de dos de ellos.
Uno de los detenidos, identificado como E.D. (30), tenía en su poder un cuchillo tipo navaja y presentaba una herida de arma blanca en el tórax y en el brazo izquierdo, con riesgo de vida. El otro aprehendido en ese momento fue Z.G.O. (26).
En el lugar también fue identificado Z.D.M. (28), quien presentaba una herida en el cuello y otras dos en el torso, también de carácter grave. A su vez, A.F. (30), efectivo de la Policía de Prevención Local (UPPL), resultó con una lesión en una pierna. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Evita de Lanús para recibir atención médica.
Tras controlar la situación, los uniformados hallaron en la estación de servicio el cuerpo sin vida de J.F.S. (38), quien tenía una herida de arma blanca en el cuello. En la escena se secuestraron un cuchillo, una motocicleta y un automóvil, elementos que quedaron a disposición de los peritos que trabajaron durante varias horas.
La investigación quedó en manos de la UFI N°6 Descentralizada de Lanús, que dispuso la detención de E.D. por homicidio y de Z.D.M., A.F. y Z.G.O. por tentativa de homicidio.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad bonaerense ordenó la desafectación del policía involucrado y le inició un sumario administrativo interno para determinar responsabilidades. La causa avanza para esclarecer cómo se desencadenó la pelea y qué rol cumplió cada uno de los participantes en el fatal desenlace.
