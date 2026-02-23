Crimen tras una pelea en Lanús: detuvieron a cuatro personas, incluido un policía

La investigación quedó en manos de la UFI N°6 Descentralizada de Lanús, que dispuso la detención de E.D. por homicidio y de Z.D.M., A.F. y Z.G.O. por tentativa de homicidio.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad bonaerense ordenó la desafectación del policía involucrado y le inició un sumario administrativo interno para determinar responsabilidades. La causa avanza para esclarecer cómo se desencadenó la pelea y qué rol cumplió cada uno de los participantes en el fatal desenlace.

