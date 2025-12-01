"Pol Deportes": el joven peruano que relató la final de la Copa Libertadores desde un cerro y se volvió viral

Aprovechó la geografía que rodea al Estadio Monumental de Lima, subió a uno de los cerros linderos, instaló su celular en un trípode, encendió un aro de luz y comenzó a relatar el partido como si estuviera en una cabina profesional. A su lado estuvo su hermano, quien lo acompañó hasta la cima y ofició como asistente improvisado. Mientras 80.000 personas vivían la final desde las tribunas, en lo alto del cerro “Pol Deportes” narraba cada jugada en vivo a través de TikTok, con la misma emoción que cualquier relator consagrado.