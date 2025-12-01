"Pol Deportes": el joven peruano que relató la final de la Copa Libertadores desde un cerro y se volvió viral
Cliver “Pol Deportes” Huamán narró la final entre Flamengo y Palmeiras desde un cerro al no poder acreditarse por su edad y emocionó a millones.
Cliver Huamán, “Pol Deportes”, se transformó en uno de los personajes más inesperados y celebrados de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. El joven, de apenas 15 años, no consiguió acreditación para cubrir el partido debido a su edad, pero encontró una solución tan ingeniosa como conmovedora.
Aprovechó la geografía que rodea al Estadio Monumental de Lima, subió a uno de los cerros linderos, instaló su celular en un trípode, encendió un aro de luz y comenzó a relatar el partido como si estuviera en una cabina profesional. A su lado estuvo su hermano, quien lo acompañó hasta la cima y ofició como asistente improvisado. Mientras 80.000 personas vivían la final desde las tribunas, en lo alto del cerro “Pol Deportes” narraba cada jugada en vivo a través de TikTok, con la misma emoción que cualquier relator consagrado.
Su transmisión se volvió viral en cuestión de minutos. El vivo acumuló miles de espectadores en simultáneo y sus recortes superaron los millones de reproducciones en TikTok. La historia del adolescente que no se resignó a quedar afuera del partido más importante del continente capturó la atención de usuarios de toda la región.
“No importa dónde esté. Solo hago lo que me gusta. Periodista-Narrador”, escribió Cliver en un clip grabado desde lo alto del cerro. La frase terminó de sintetizar una historia que inspiró a miles de seguidores nuevos y generó una ola de apoyo espontánea. Para llegar a Lima, el joven había viajado 18 horas desde Andahuaylas. El sacrificio conmovió a quienes conocieron su historia y resaltó su determinación por cumplir un sueño que persigue desde pequeño.
Según informó El Comercio, Cliver proviene de una familia humilde y creció trabajando en la chacra. Habla quechua y español con fluidez, y tiene como objetivo convertirse en periodista deportivo para relatar a la Selección Peruana y los partidos decisivos de la liga local.
Su irrupción no pasó desapercibida entre figuras reconocidas. El productor argentino Bizarrap le comentó “Grande” en TikTok, mientras que hinchas del campeón Flamengo lo bautizaron como “el narrador oficial del Mengao”, gesto que terminó de coronar su historia viral. Cliver Huamán convirtió un cerro en su cabina de transmisión y mostró que, cuando las puertas se cierran, la pasión puede abrir caminos igual de grandes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario