A todo trapo: el efusivo festejo de Jorge Carrascal en Brasil tras ganar la Copa Libertadores
Versiones en medios brasileños señalan que el futbolista habría organizado una fiesta tras la Libertadores que generó tensiones en el plantel de Flamengo.
Medios brasileños difundieron versiones sobre una presunta fiesta organizada por Jorge Carrascal en Río de Janeiro para celebrar la conquista de la Copa Libertadores. Según esas publicaciones, la reunión habría derivado en conflictos de pareja para algunos jugadores de Flamengo, aunque ninguno de los involucrados hizo declaraciones públicas al respecto.
De acuerdo con lo publicado por Elcanciller.com, se habría tratado de una fiesta numerosa, a la que asistieron algunos futbolistas del Mengao. Según esa versión, en el evento habrían participado “escorts de primer nivel, influencers y travestis”, información atribuida únicamente al citado medio y sin confirmación oficial por parte de los protagonistas. Sin lugar a dudas que la versión que circula sorprendió mucho a los hinchas y rápidamente se viralizó en las redes sociales.
El efusivo festejo de Jorge Carrascal en Brasil tras ganar la Copa Libertadores
El portal Daily do Garotinho afirmó que Léo Pereira habría estado presente en la reunión y que se habría retirado durante la madrugada acompañado por Flávia Saraiva. El defensor se separó recientemente de Karoline Lima, algo que ella misma comunicó en redes sociales. En la misma línea, el medio mencionó que Samuel Lino y la presentadora Nicole Bahls habrían asistido juntos y paseado “de la mano” en la fiesta, siempre según versiones difundidas en redes y portales locales.
Ningún jugador habló públicamente luego de la polémica que se generó
Hasta el momento, ni Carrascal ni los futbolistas mencionados se pronunciaron sobre los rumores y no hubo comunicados oficiales por parte de Flamengo que sigue festejando la histórica consagración de una nueva Copa Libertadores. Ante la ausencia de confirmaciones, se espera que en los próximos días puedan surgir precisiones o desmentidas sobre una historia que, por ahora, se mantiene en el terreno de las especulaciones mediáticas pero con gran impacto en las redes sociales.
