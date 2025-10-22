Polémica en el Maracaná por el gol anulado a Racing frente a Flamengo: ¿era infracción?
A los 11 minutos del segundo tiempo, Santiago Sosa había puesto en ventaja a la Academia de cabeza, pero el árbitro invalidó la jugada por un contacto previo dentro del área.
Racing vivió un momento de ilusión y bronca en el Maracaná. A los 11 minutos del segundo tiempo, Santiago Sosa conectó un preciso cabezazo tras un córner y parecía adelantar al equipo de Gustavo Costas ante Flamengo. Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos: el árbitro del encuentro sancionó falta en ataque y anuló el tanto.
Según la apreciación del juez Jesús Valenzuela Sáez, el defensor académico utilizó el brazo para impulsarse en el salto y golpeó a su marcador antes de cabecear, por lo que la acción quedó invalidada. La decisión generó protestas entre los jugadores de Racing y el cuerpo técnico, que reclamaron que el contacto había sido parte normal de la disputa aérea.
El gol anulado llegó en un momento clave del partido, cuando la Academia buscaba quebrar el cero en un Maracaná colmado, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en una serie que promete mucho.
Polémica en el Maracaná: le anularon un gol a Racing frente a Flamengo por Copa Libertadores
Cómo llegan Flamengo y Racing
Por el lado del conjunto argentino, que llega a esta instancia tras eliminar a Peñarol y Vélez, el entrenador Gustavo Costas pone lo mejor a disposición, con dos dudas: si arriesga o no a Santiago Sosa, que llega con molestias; y al tercer delantero, con Duván Vergara y Tomás Conechny pujando por ese lugar.
El equipo de Avellaneda llega en alza, al menos en el plano local, ya que tras la eliminación de la Copa Argentina en el clásico ante River, acumula tres partidos sin derrotas por el Torneo Clausura, con dos victorias consecutivas.
Enfrente está el poderoso Flamengo, siempre candidato y con un súper equipo, que tras una irregular fase de grupos en la que finalizó segundo por detrás de Liga de Quito, sacó de competencia a Inter de Porto Alegre en octavos y a Estudiantes de La Plata en cuartos.
El "Mengao" viene envalentonado tras una buena victoria ante Palmeiras. Buscará hacerse fuerte de local en el mítico Maracaná, donde por momentos bailó al "Pincha" en la pasada serie.
Formaciones de Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores
Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.
Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
