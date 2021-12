Fuerte denuncia de Floyd Mayweather contra Canelo Álvarez

Los esteroides anabólicos estimulan el tejido muscular para que crezca y aumente el volumen en respuesta al entrenamiento imitando el efecto de la testosterona natural en el organismo, por lo tanto al ser consumido se logra mayor masa muscular, fuerza y resistencia.

Mayweather puso en duda que Alvarez no haya consumido alguna sustencia prohibida aquella vez que se enfrentaron: "Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo”, consignó MedioTiempo.

El estadounidense continuó fustigando a Canelo, actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB y FIB de peso supermediano, y señaló: "Yo pelee con Alvarez en su mejor momento y sigue siendo el mismo de antes. Cuando le gané tenía casi 40 años y para mi fue como un paseo en el parque, fue una pelea muy fácil”.

Canelo Álvarez arrojó un positivo a clembuterol, sustancia que está prohibida en el deporte, situación que le ha valido para que varios duden de su reputación en ese sentido, más allá de que en su momento se explicó que el positivo se dio por comer carne 'contaminada'.