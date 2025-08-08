El mensaje de Flavio Briatore tras el difícil momento que atraviesa Alpine en la Fórmula 1
El equipo francés enfrenta resultados adversos y concentra sus esfuerzos en el desarrollo del auto para la temporada 2026, con esperanzas puestas en avances positivos.
La escudería Alpine vive un momento delicado en la temporada 2025 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Hungría dejó resultados poco alentadores para ambos pilotos, incluyendo una doble parada en boxes demorada para Franco Colapinto que impactó negativamente en su rendimiento final.
En este contexto, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y jefe del equipo, se pronunció en sus redes sociales para marcar un punto clave: el equipo está atravesando una fase crítica en su trabajo de cara a la próxima temporada, marcada por nuevas reglamentaciones técnicas.
“Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano. Estamos en una fase crítica para el año que viene y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto. Espero que todos vuelvan del parón con mucha determinación y espíritu de lucha”, expresó, en un mensaje que acompañó con fotos propias en el box y junto a sus corredores titulares.
El director italiano, de 75 años, buscó transmitir un mensaje equilibrado de presión y optimismo tras la carrera en Hungaroring, donde Colapinto terminó 18º y Pierre Gasly 19º luego de una sanción.
Justamente, el pilarense sufrió días después un accidente durante las pruebas de neumáticos Pirelli en el mismo circuito. Aunque el piloto argentino resultó ileso y el incidente no estuvo vinculado a los compuestos, el hecho impidió completar el programa de pruebas para el equipo.
Las pruebas se realizaron con autos muleto adaptados a las normas de 2026, que incluyen neumáticos más estrechos de 18 pulgadas. Participaron pilotos de diversas escuderías, entre ellos Charles Leclerc, Lando Norris y Liam Lawson, para avanzar en el desarrollo del nuevo reglamento que marcará el futuro de la categoría.
